Радев: Не очаквам влошаване на отношенията с Иран

Държавното ръководство на Иран разбира много добре, че американските самолети, които ще бъдат разположени на авиобаза "Безмер", не са в никакъв случай за бойни мисии, каза пред журналисти премиерът Румен Радев. Министър-председателят говори след заседанието на Изпълнителния съвет на "Прогресивна България", на което е решено да подкрепят кандидатурата за президент на държавния глава Илияна Йотова.

На 22 юли Народното събрание разреши пребиваването на територията на България на до осем военни въздухоплавателни средства, тип КC-135, с техните екипажи, до 250 военнослужещи с лично оръжие и боеприпаси и летищно оборудване от въоръжените сили на САЩ, които ще осигуряват подкрепа на операции на САЩ в Близкия изток, и разполагането им в авиационна база "Безмер" за периода от 24 юли до 1 октомври 2026 г.

С Иран имаме дългогодишно установени отношения на сътрудничество, на взаимно доверие и приятелство, каза премиерът. Той каза още, че не очаква да има реално влошаване на отношенията.

Премиерът посочи, че не може да отговори конкретно кога ще пристигнат американските самолети, но е създадена необходимата организация.

Ако не беше нашето правителство, на летището в София още щяха да бъдат разположени 15 самолета-цистерни и така до октомври. Сега ще има евентуално самолети-цистерни на военно летище, където им е мястото и в много по-малко количество от 15 броя, коментира Румен Радев. На въпрос колко сериозно приема заявката на Иран, че "българските управляващи трябва да понесат отговорност за опасното решение да приемат американски самолети", Радев отговори: "Толкова сериозно, колкото и първото, когато самолетите бяха разположени на летището в София".

Относно евентуалното премахване на американските визи за българите министър-председателят каза, че правителството продължава да работи в тази насока и той е убеден, че в скоро време ще бъде намерено необходимото решение.

Миналата седмица жители на село Безмер, областния град Ямбол и близки населени места излязоха на протест срещу разполагането на американски самолети. Хората се събраха на пътя, свързващ селото с военното летище.