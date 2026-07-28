Търговски център се срути след труса в Япония, има и жертви ВИДЕО

Търговският център "Aeon Mall" в Кумамото се срути, причинявайки смъртта на "значителен брой“ хора в речултат от силното земетресение с магнитут 7,1 по Рихтер, което по-рано днес разтърси Япония.

По-рано японската полиция съобщи, че е получила сигнали за звук, наподобяващ експлозия, в търговския център.

Службите за спешна помощ заявиха, че "неопределен брой хора“ са блокирани вътре в сградата, която е претърпяла сериозни щети вследствие на труса.

Клипчета вече се разпространяват в социланите мрежи.

Blast at shopping mall in Kumamoto after quake An explosion occurred at Aeon Mall Kumamoto on July 28, causing the second floor to collapse and trapping multiple people inside, according to fire officials. For updates: https://t.co/bZpiKm94yl pic.twitter.com/Yf0wGeglbw — NHK WORLD News (@NHKWORLD_News) July 28, 2026

Интензивността на земетресението е достигнала най-високата възможна степен - 7-ма, по японската скала "Шиндо“ за измерване на силата на труса.

Японското правителство издаде спешни предупреждения за земетресение за префектурите Кумамото, Нагасаки, Кагошима, Фукуока, Сага, Оита и Миядзаки, разположени на южния японски остров Кюшу.

Японският министър Санае Такаичи съобщи за пострадали хора, както и за срутени сгради и възникнали пожари.

"Все още оценяваме мащаба на нараняванията и материалните щети, но бях информирана, че вече има пострадали. В някои райони има прекъсвания на електрозахранването и пожари, а пътища и мостове са повредени, като са се срутили и сгради“, се казва в изявлението на Такаичи.

URGENT: An explosion was reported Tuesday at a large shopping complex in #Kumamoto Prefecture shortly after a powerful earthquake struck the region, local media reported.

Aeon Co., the mall operator, said the explosion occurred on the premises of Aeon Mall Kumamoto in Kashima… https://t.co/sdY9TV9kga — ShanghaiEye🚀official (@ShanghaiEye) July 28, 2026

Според обществената телевизия NHK една от болниците е съобщила за над 50 пострадали. Вестник "Никей“ информира, че са пострадали и няколко души, пътували във влак-стрела по време на труса.

Пукнатини по пътищата

По данни на NHK са се появили големи пукнатини по основни пътни артерии, включително по естакада, а товарен влак е дерайлирал; железопътният транспорт е бил спрян, а полетите са преустановени.

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TSMC, най-големият производител на чипове по поръчка в света, е евакуирал служители от завода си в района като предпазна мярка, заяви говорител на компанията.

Sony и Fujifilm също са евакуирали персонал от заводите си в района, съобщи вестник "Никей“.

По-рано говорител на Sony заяви, че компанията проверява ситуацията. Над 150 хиляди души са получили указания да се насочат към евакуационни центрове, съобщиха от агенцията за управление при бедствия.

Жителите на районите, усетили най-силните трусове, трябва да се пазят от нови силни земетресения през следващата седмица, както и от риск от свлачища, заяви представител на Японската метеорологична агенция.

Жителите на крайбрежните райони бяха призовани да се преместят на по-високи места и да следват официалните инструкции за евакуация, след като бе издадено предупреждение за цунами.

Предупреждение за цунами

След земетресението беше задействано предупреждение за цунами с вълни с височина до един метър, като бе посочено, че те могат да достигнат брега около 17:00 ч. местно време.

Телевизия NHK съобщи, че е възможно вече да са регистрирани вълни с такава височина.

Каменните стени на древния замък Кумамото се срутиха вследствие на земетресението.

Не са регистрирани непосредствени аномалии в работата на атомните електроцентрали, съобщиха от Органа за ядрено регулиране.

Около 45 хиляди домакинства и обекти в района на Кумамото са без електрозахранване, според местната енергийна компания Kyushu Electric Power.

Около половин час след труса, служител на местния клон на NHK, носещ каска, съобщи на живо, че разлюляването продължава, като редакцията се тресеше толкова силно, че е трудно човек да се задържи на краката си.

"Разлюляването продължава, докато говоря. Вероятно има хора, включително и аз самият, които усещат как сърцата им бият ускорено. Когато трусът удари, разлюляването беше толкова силно, че не можех да се изправя. Моля, имайте предвид възможността разлюляването да продължи и след този момент", казва в пряко включване репортерът.

Страната на изгряващото слънце все още пази спомена за мощното подводно земетресение с магнитуд 9,0 през 2011 г., което предизвика цунами, отнело живота или довело до изчезването на около 18 500 души и разрушило атомната електроцентрала "Фукушима“.

На 20 април тази година трус с магнитуд 7,7 удари северната част на страната, като рани най-малко 10 души и разлюля големи сгради в Токио.

Това накара властите да издадат специално предупреждение за повишен риск от земетресения с магнитуд 8,0 или по-силни. Предупреждението беше отменено след една седмица.