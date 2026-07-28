Демерджиев: Сцеплението на пътната настилка е ниска на много места

Днес в Народното събрание по инициатива на ПГ на “Демократична България” се проведе кръгла маса на тема “Пътна безопасност, оценка на риска и ефективно управление на публичните ресурси”, в която участваха министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев, транспортният министър Георги Пеев и представители на властта.

По време на публичната дискусия бяха обсъдени мерки за подобряване на пътната безопасност, подходи за оценка и управление на риска от ПТП, ефективното използване на финансовите, техническите и човешки ресурси, пътната безопасност, координацията и контролът на изпълнение на държавната политика в областта.

Безопасността е надпартийна тема

По време на срещата съпредседателят на “Да, България“ Божидар Божанов подчерта, че пътната безопасност е надпартийна тема.

Божанов е на мнение, че изпълнителната власт действа в правилна посока, а Фонда за пътна безопасност да се използва целенасочено.

“Качеството на пътната настилка е ужасяващо, на места липсва, там прозира и корупционен елемент. Актуална тема е и тази с мантинелите, трябва сериозно да се обсъди използването на бетонни ограничители. Аспектът с рисковите участъци – трябва всички мерки да се фокусират в местата с висок риск. Не можем да пропуснем и корупцията в контролните органи - нужни са боди камери, видеорегистратори. Рисковите водачи също трябва да са на фокус”, каза още депутатът.

Вътрешният министър потвърди думите на Божанов и добави, че безопасността е изведена като приоритет още в началото на работата на кабинета “Радев”.

“Всеки, който има идеи за справянето с проблема, е добре дошъл. Мерките, които предприемаме, са разнообразни. Координация на МС – свикано събиране между МВР, МТС, МРРБ и компетентните агенции. Всяко ведомство запозна всички останали с проблемите и вижданията си”, каза още Демерджиев.

Той добави, че рисковите участъци трябва да се идентифицират - на ПТП със загинали и ранени, както и места за провеждане на нерегламентирани гонки. Има проблеми с пътната инфраструктурата - пътната настилка, мантинелите, зоните край пътя.

“Сцеплението на пътната настилка е ниска на много места, изследваме причините за това. За мантинелите сме предприели сериозни действия – оказва се, това е една система, която не се прилага в нейната пълнота и за осигуряване на пътната безопасност; елементи липсват, други са компрометирани. Не бих призовавал към бързи и лесни решения с бетонните мантинели, защото се оказва, че същите тези хора, които ни снабдиха с проблемните мантинели, сега се ориентират да произвеждат бетонови. Там има други проблеми, които не са решени“, уточни министърът.

“Състоянието на гумите на голяма част от товарните автомобили е отвратително, техническото състояние също не е задоволително. Трябва по пътищата ни да се движат технически изправни средства по безопасен начин за другите участници“, категоричен е вътрешният министър.

Да не се разбори на парче

Транспортният министър Георги Пеев също каза, че пътната безопасност е топ приоритет.

“Който направи темата партийна, жестоко ще сгреши. Стартирахме преди три седмици с работната група. Не трябва да работим на парче, а системно. Най-големият проблем за мен е фрагментирането на системата – има много институции, общини; няма интегрирани данни, които да се ползват като превенция. Призовавам в рамките на този месец, който има добри предложения, системни и коцептуални, ние ще ги разгледаме и ще ги приложим в рамките на работната група. Всичко, което сътворим в тази група, ще бъде комуникирано и в транспортната комисия”, каза по време на кръглата маса Пеев.

“Едно от нещата, които направихме, е да променил философията - да търсим превенцията, не да събираме санкции. Патрулните автомобили са изкарани на пътищата, вкарваме ги в потока, изработваме автомобили без отличителни знаци. Фокусът е изведен в превенцията, а не към санкцията. Резултатите, които търсим, са по-добра пътна безопасност, а не повече глоби и по-голяма събираемост“, допълни още министър Демерджиев.

Богдан Милчев от ИПБ също присъства на дискусията и подчерта: “Намираме се в съвършено различна ситуация спрямо всеки път, в който сме се събирали, за да говорим за пътна безопасност. Случилото се през последните два месеца показва, че е въпрос на дни и часове, да се случи немислимото. Всичко в пътната безопасност се случва с натрупване, но системата е толкова нестабилна, че няма как с хаотични действия без оценка на риска да въздействаме и да предотвратим това, което предстои да се случи”.