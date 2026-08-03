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Над 10-часова спасителна операция за туристка в Пирин

Извиканият хеликоптер не е могъл да кацне

03.08.2026 | 08:25 ч. 8
Снимка: фейсбук

Снимка: фейсбук

Над 10-часова спасителна операция проведоха от Планинската спасителна служба – Сандански в Пирин.

При изключително тежки условия в планината екипите са помогнали на туристка със счупен глезен. 

Заради трудния терен и настъпването на тъмната част от денонощието придвижването е било изключително трудно.

Извиканият хеликоптер не е могъл да кацне заради изключително трудния терен, въпреки че са били направени няколко опита. 

В акцията са участвали петима планински спасители и трима доброволци.

Сигналът до телефон 112 е подаден в късния следобед на 01.08
Незабавно е сформиран екип от ПСС – Сандански. Акцията е завършила около 5:00 часа сутринта.

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Тагове:

Планинска спасителна служба Сандански Пирин
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