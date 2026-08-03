Над 10-часова спасителна операция за туристка в Пирин

Над 10-часова спасителна операция проведоха от Планинската спасителна служба – Сандански в Пирин.

При изключително тежки условия в планината екипите са помогнали на туристка със счупен глезен.

Заради трудния терен и настъпването на тъмната част от денонощието придвижването е било изключително трудно.

Извиканият хеликоптер не е могъл да кацне заради изключително трудния терен, въпреки че са били направени няколко опита.

В акцията са участвали петима планински спасители и трима доброволци.

Сигналът до телефон 112 е подаден в късния следобед на 01.08

Незабавно е сформиран екип от ПСС – Сандански. Акцията е завършила около 5:00 часа сутринта.