Станка Желева: Румен Радев разруши имиджа на президентската институция

Президентът на България трябва да представя България пред света, а не да я излага. Така дъщерята на президента Желю Желев - Станка Желева, коментира пред "Големите последици" предстоящите избори за държавен глава на България и управлението на Румен Радев на "Дондуков" 2.

"Румен Радев абсолютно разруши имиджа и функцията на президентската институция, която трябваше да запазва социалния мир, да бъде обърната към интересите на всички граждани, да обединява българите, да защитава националните интереси. Всичко това той го наруши в последния си мандат", категорична бе Желева пред Bulgaria ON AIR.

Тя разказа как се е променил животът ѝ, след избирането на баща ѝ за президент на България в края на миналия век.

"Ние всички бяхме изключителни оптимисти - бяхме супер приповдигнати, вярвахме, че комунизмът е паднал, че нещата ще се развият много бързо, че България ще тръгне напред, ще навакса това, което е било унищожено с идването на власт на щиковете на Червената армия - на комунистическата партия. Но всъщност хората, и най-вече баща ми, беше изключително наивен и много подцени ролята на Държавна сигурност и на Комунистическата партия, която никога не е преставала да бъде партия, която не защитава национални интереси, а защитава националните интереси на Русия".

"Те наистина имат организация, която е като мафия, и до ден днешен това продължава", каза още дъщерята на първия демократично избран президент на България.