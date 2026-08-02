BGONAIR Live
BGONAIR Live Днес | 49

Станка Желева: Румен Радев разруши имиджа на президентската институция

Комунистическата партия е като мафия и до ден днешен, каза тя

02.08.2026 | 15:25 ч. Обновена: 02.08.2026 | 16:08 ч. 150

Президентът на България трябва да представя България пред света, а не да я излага. Така дъщерята на президента Желю Желев - Станка Желева, коментира пред "Големите последици" предстоящите избори за държавен глава на България и управлението на Румен Радев на "Дондуков" 2.

"Румен Радев абсолютно разруши имиджа и функцията на президентската институция, която трябваше да запазва социалния мир, да бъде обърната към интересите на всички граждани, да обединява българите, да защитава националните интереси. Всичко това той го наруши в последния си мандат", категорична бе Желева пред Bulgaria ON AIR.  

Свързани статии

Тя разказа как се е променил животът ѝ, след избирането на баща ѝ за президент на България в края на миналия век.

"Ние всички бяхме изключителни оптимисти - бяхме супер приповдигнати, вярвахме, че комунизмът е паднал, че нещата ще се развият много бързо, че България ще тръгне напред, ще навакса това, което е било унищожено с идването на власт на щиковете на Червената армия - на комунистическата партия. Но всъщност хората, и най-вече баща ми, беше изключително наивен и много подцени ролята на Държавна сигурност и на Комунистическата партия, която никога не е преставала да бъде партия, която не защитава национални интереси, а защитава националните интереси на Русия".

"Те наистина имат организация, която е като мафия, и до ден днешен това продължава", каза още дъщерята на първия демократично избран президент на България. 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google

Тагове:

Bulgaria ON AIR президент Румен Радев Станка Желева
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem