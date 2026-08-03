Брутално: Шеф "Чичо Гошо" от Варна дере котка във видео и ще я готви с гъби

Варненската полиция издирва извършителя на брутално насилие над домашна котка.

Досъдебното производство е било образувано, след като в социалните мрежи се появи видеоклип, на който се вижда как мъж улавя, убива и дере котка. След

това обявява, че ще я готви.

Извергът се представя като Чичо Гошо.

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Сигнали за зверството са получени и от сдружението за защита на животните КАЖИ, откъдето призоваха компетентните институции в най-кратък срок да установят кой е извършителя и при наличие на достатъчно доказателства да приложат закона в цялата му строгост, пише Труд. От сдружението апелираха клипът да не бъде разпространяват, тъй като съдържа изключително травмиращи кадри и припомниха, че за подобно деяние законът вече предвижда лишаване от свобода до 8 години.

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Работата по сигнала продължава, предприети са действия за изясняване на всички факти и обстоятелства по случая, съобщиха днес следобед от Областната дирекция на МВР-Варна.

Във видео, разпространено в социалната мрежа ТикТок, се вижда как извергът

хваща котка, обезглавява я и заявява намеренията си да я сготви.

Видеото започва с анонса "Добре дошли в предаването "Готвен дивеч с чичо Гошо" и мъж, който се разхожда в гората. Той обяснява как трябва да се "транжира дивечът, който уловихме по-рано" и показва трупа на котка, който е окачен на дърво.

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"Днеска ще готвим с гъби, със сърнели, дами и господа", продължава ииизвергът. После във видеото разфасова трупа на животинчето. В друго видео въпросният "чичо Гошо" снима свой приятел и го пита дали му е харесало яденето. "Само, че тази котка не беше заек", обяснява той на другия мъж.

Клиповете, които бяха качени в профила му в ТикТок, вече са изтрити,

но са разпространени в други социални мрежи. Самоличността на мъжа е установена и в момента той се издирва, съобщи NOVA. Той обаче не е бил открит на нито един от адресите.

У нас през последните няколко години имаше

няколко случая на проявена особена жестокост към животни.

Най-известният случай бе с кучето Мима от Дряново, чиито лапички бяха брутално отсечени. Случаят предизвика масови протести и международен отзвук и Мима бе осиновена в Германия.

През 2025 година Габриела Сашова и Красимир Георгиев бяха арестувани и срещу тях започна разследване за системно насилие над животни.

Двамата са обвинени, че за пари снимали десетки садистични видеа, в които изтезават и убиват животни.