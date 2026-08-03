Украинец се удави на Слънчев бряг



Украинец се удави в морето край Слънчев бряг

3 август 2026 08:28

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70-годишен мъж от Украйна се удави в морето край Слънчев бряг, съобщиха от полицията.

Сигналът за инцидента е подаден около 17:40 ч. в неделя, 2 август, в Районното управление в Несебър. Случаят е станал в района на плажната ивица до хотел „Бургас“ в курортния комплекс.

По данни на полицията украинският гражданин е пристигнал в България с автобус на 27 юли.

Тялото му е откарано в отделението по „Съдебна медицина“ към УМБАЛ – Бургас, където ще бъде извършена аутопсия.

По случая е образувано досъдебно производство.