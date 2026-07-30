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Полицията издирва Симона Пейчева за смъртта на бизнесмена Владо Янков - Загатото

Предполага се, че гимнастичката е била на вечеря с него преди смъртта му

30.07.2026 | 14:50 ч. 75
Полицията издирва Симона Пейчева за смъртта на бизнесмена Владо Янков - Загатото

Полицията издирва бившата национална състезателка по художествена гимнастика Симона Пейчева. Тя ще бъде разпитана като свидетел по разследването на смъртта на бизнесмена Владимир Янков, известен с прякора Владо Загатото.

Пейчева е била последният човек, който се е срещнал с Янков часове преди той да бъде открит мъртъв в дома си в Банкя, съобщава БНТ. Разследващите са установили какво е правил Янков в последните си часове. Така от комуникация и разпити на свидетели станало ясно, че той е бил на вечеря в известен гръцки ресторант в столичния кв. "Драгалевци" заедно с бившата гимнастичка и световна шампионка Симона Пейчева.

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Тялото на Янков бе намерено овъглено след пожар в къщата му в Банкя. Разследването се води за убийство, след като първоначалните експертизи показаха, че пожарът в къщата на бизнесмена е бил предизвикан умишлено.

Бизнесменът е един от големите играчи в търговията на кафе и вендинг машини.

Аутопсията ще установи дали е изгорял жив, бил ли е застрелян, както има свидетелски показания.

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Тагове:

Владимир Янков Загатото Симона Пейчева
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