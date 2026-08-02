Борисов пак критикува Радев: Защо не върнаха еврото, подведоха хората ВИДЕО

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов за пореден път обвини правителството на Румен Радев, че е подвеждало хората по време на предизборната кампания, като е свързвало повишаването на цените с въвеждането на еврото.

“Защо не върна еврото, а се борят по Плана за възстановяване и устойчивост да го получат? Цяла предизборна кампания лъгаха хората, че ще го направят. По този начин абсолютно погрешно обвързваха повишението на цените с еврото“, на мнение е лидерът на ГЕРБ.

Според него причината за поскъпването не е новата валута.

“Цяла Европа, Гърция и всички са в евро. Не е това причината. Причината е, че бяха изпуснати цените и няма контрол“, смята Борисов.

Бившият премиер обвини управляващите, че са използвали страховете на хората по различни теми в предизборната си кампания.

“Играха си със страховете на хората - за самолетите, еврото, войната в Украйна. Сега единственото, което бранят, са руските олигарси“, заяви Борисов.

Бюджет 2026

По повод жалбите до Конституционния съд срещу Бюджет 2026 Борисов посочи, че между ГЕРБ-СДС и “Продължаваме промяната“ няма политическо сближаване, а действията са продиктувани от необходимостта партиите да обединят усилията си, тъй като нито една от тях не разполага сама с необходимия брой депутати.

Той отправи въпрос към съпредседателя на “Да, България“ Ивайло Мирчев защо партията му не е подкрепила жалбите до Конституционния съд, внесени съвместно с “Продължаваме промяната“.

“С този бюджет се засяга както работещите, както и бизнеса, така и семействата с деца - увеличават се цените. При нас винаги, когато се налагаше подобно напрежение и е имало протести, ние сме се опитвали да ги регулираме”, каза още лидерът на ГЕРБ.

Борисов е категоричен, че в момента “едноличната власт“ е при Румен Радев и действията на държавното управление се отчитат на негова сметка.

Той коментира и договора с германския технологичен концерн “Райнметал“, като заяви, че единственият му недостатък е, че не позволява да бъде взет “рушвет“.

Кандидат за президент

Борисов за пореден път каза, че партията ще решава за президентските избори през септември.

“Ние сме десните, които вкарахме България в еврозоната, Шенген - по тази тема ще говорим септември, сега всяка партия има възможност да си говори каквото поиска”, каза още Борисов.