Украински дронове потопиха граждански кораб на "Росатом", плаващ в Черно море

Два украински дрона удариха и потопиха граждански кораб на руската държавна ядрена корпорация „Росатом“, плаващ в Черно море през нощта, съобщи днес в изявление шефът на компанията Алексей Лихачов, цитиран от Ройтерс.

Украинският президент Володимир Зеленски потвърди, че са нанесени щети по руския контейнеровоз „Янина“, който е обект на санкции, както и по инфраструктурата на три петролни рафинерии в руската република Башкортостан, предаде Укринформ, позовавайки се на негово изявление във Фейсбук.

"Янина" е моторен кораб, собственост на логистичната компания FESCO, която е част от "Росатом" от 2023 г.

Всички 17 члена на екипажа са оцелели след атаката срещу кораба, който превозвал стоки като замразени храни и строителни материали, добави Лихачов.

„Подобна атака може да бъде описана единствено като пиратство и морски грабеж“, заяви той.

През последните седмици Русия и Украйна засилиха атаките срещу кораби, за които твърдят, че подпомагат военните действия на другата страна.

В изявлението си Зеленски благодари на украинците, които „връщат войната в Русия“ и отвръщат на ударите ѝ срещу цивилното население. „Нашите цели неизменно са обекти, които поддържат военните действия“, подчерта той.

Според него през нощта са били нанесени удари със среден обсег в районите на Черно и Азовско море. Поразен е и плаващият под руски флаг санкциониран контейнеровоз „Янина“ и с товароносимост над 100 000 тона. Благодарение на точните действия на украинските сили за отбрана корабът е потънал, се посочва в информацията.

Президентът добави, че през нощта подразделения на Службата за сигурност на Украйна (СБУ) са нанесли удари по инфраструктурата на три руски петролни рафинерии в Башкортостан, намиращи се на близо 1600 километра от украинската граница.

„Тези рафинерии преработват милиони тонове петрол годишно. Благодаря за точността!“, заяви Зеленски.

По думите му Украйна продължава да оказва натиск върху Русия, а планът за нанасяне на удари на далечни разстояния се изпълнява поетапно.

Агенцията припомня, че през изминалата нощ руски региони бяха атакувани с дронове, а над петролната рафинерия „Башнефт-Уфанефтехим“ в Уфа се издигна черен дим.