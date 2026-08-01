Мъже с раница и с качулки причаквали Владимир Янков-Загатото в дома му?

Двама души, единият от които с раница на гърба, са заснети от камера близо до дома на убития бизнесмен Владимир Янков-Загатото, пише “24 часа”. Те били с тъмни дрехи и се виждали само силуетите им.

Кадрите показват, че двамата се навъртат около къщата на Янков в Банкя, преди той да се прибере след вечерята в ресторант в столичния кв. “Бояна”. Те били с качулки, въпреки че нощта била топла.

Смята се, че това са заподозрените, за които вътрешният министър Иван Демерджиев съобщи в парламента в петък. Той не навлезе в подробности.

Единствено потвърди, че бившата гимнастичка Симона Пейчева е била в ресторанта и не е заподозряна за смъртта на Янков.

Тя е отишла в заведението за около час в неделя. По това време 56-годишният бизнесмен вечерял със свои приятели - семейна двойка от Банкя, и още един мъж. Пейчева останала около час и си тръгнала. Двамата с Янков имали сложни отношения от около 2 години. След като тя си заминала, компанията останала още малко.

Янков бил прибран от семейството. Те го оставили близо до дома му, мъжът изминал разстоянието пеша.

Убийците чакали Загатото в неговата спалня, е основната версия. Те имали предварителна информация, че бизнесменът през уикенда не ползва шофьор, нито домакин. Затова били спокойни, че няма кой да ги засече в жилището, което е на 2 етажа.

Мъжът бил нападнат и удрян. Смята се, че е бил убит, преди да бъде запален. Трупът е силно овъглен, но въпреки това имало следи от удари. Уточнява се дали са от тъп предмет, или са от връх на обувка като кубинка например.

Сред нещата, които разследващите проверяват, е, ползвана ли е белина преди пожара. Има данни, че убийците са опитали да заличат следите си с почистващата течност. Подобна тактика е добре известна в престъпните среди. Бандитите използват почистващия препарат, за да заличат всякакви биологични следи. Идеята е, че натриевият хипохлорит в белината уврежда ДНК и затруднява изготвянето на профил.

Въпреки белината убийците решили да запалят къщата. За целта полели и тялото, и жилището с бензин. Проверява се дали той не е купен насипно - в преносим съд. Засега няма такива данни и е възможно просто да е източен от автомобил.

Заради пожара в къщата не може да се каже категорично дали има взлом. Изглежда, че такъв няма и бандитите или са отворили вратата майсторски с ловки умения, или са имали подправен ключ. Тепърва обаче това ще се доуточнява.

Най-голямата мистерия остава липсата на мотив. Загатото не е имал задължения нито в личен , нито в професионален план. Той бил известен и с това, че не давал заеми. Бил щедър към двете си деца и техните майки. Плащал редовно издръжките.

Проверено е и дали отношенията му със Симона Пейчева са причината за убийството. Версията се изключва. Бившата грация е дала показания още в понеделник сутринта. Тя обяснила, че макар вече да не била толкова влюбена в него, колкото в началото, го обичала. Семейството, прибрало Янков, също е разпитано, няма подозрения върху него.

Майката на бизнесмена е дала показания и казала, че не е знаела той да има проблеми. Макар да се разследваше версия за кражба на криптовалути, тя, изглежда, отпада.

Разследващи неофициално коментираха, че проверяват и личен, и служебен мотив. Това е стандартна процедура при всяко убийство. Бизнесът на Загатото изглежда абсолютно чист. Мъжът се занимава с внос на кафе, чай и вендинг машини от Италия. Основната му фирма е “Загато” ООД. В нея той е съдружник с равен дял с Петър Попов. Тази и другите компании, с които Янков е свързан, имат оборот за десетки милиони евро. Не са участвали в държавни поръчки, а с контрагентите си се разплащали по банков път.

Загатото не е прякор на убития бизнесмен заради името на компанията. Това било прозвището му от младежките години, затова така била кръстена и фирмата.