Русия е ударила 3 кораба с военен товар в Черно море тази нощ

Министерството на отбраната на Русия съобщи днес в приложението Телеграм, че руската армия тази нощ е нанесла удари с дронове срещу три кораба с военен товар в Черно море и един товарен кораб с доставки за украинските войски в пристанището на град Николаев, предадоха Ройтерс и ТАСС.

"В хода на изминалата нощ силите на Руската федерация нанесоха удари по транспортна инфраструктура, обслужваща въоръжените сили на Украйна", се казва в съобщението на ведомството в Москва, цитирано от ТАСС.

В същото време най-голямата руска компания за онлайн търговия "Уайлдберис" съобщи, че в неин логистичен център във Владимирска област е избухнал пожар след украинска атака. Персоналът е бил евакуиран, като засега няма информация за пострадали, предаде Ройтерс.

От друга страна руското министерство на отбраната информира и че през нощта са били свалени 131 украински дрона, предаде ТАСС.

(БТА)