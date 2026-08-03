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16-годишна рускиня е новата сензация в тениса

Кристина Лютова стана най-младата шампионка в турнир от сериите УТА

03.08.2026 | 08:34 ч. 17
Снимка: Getty Images

Снимка: Getty Images

Руската тенисистка Кристина Лютова триумфира на финала на турнира на твърда настилка от сериите УТА 250 в Мемфис (САЩ) с награден фонд 283 347 долара.

С успеха си срещу Дария Видманова (Чехия) след обрат с 1:6, 6:1, 6:3 за два часа и една минута игра, 16-годишната рускиня се превърна в най-младата носителка на трофей от веригата на УТА от 2019 година насам. Лютова е и първата тенисистка, родена през 2010 година, която е достигала до полуфинал или финал в подобна надпревара.

Рускинята, 229-а в ранглистата на УТА, премина през квалификациите и записа четири поредни победи по пътя си към сблъсъка за титлата, включително срещу 19-ата в света Екатерина Александрова (Русия).

Кристина живее от 3-годишна в САЩ, където са се преместили родителите й, и очаква да получи американско гражданство. 

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