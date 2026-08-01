Путин ще воюва до пълна победа, спиране на войната за него ще означава политическа, а и физическа смърт

Цялостната геополитическа ситуация се усложни неимоверно много. САЩ разбират, че не могат да се фокусират върху съперничеството си с Китай, докато не се разрешат останалите големи конфликти по света. Путин ще воюва до пълна победа, тъй като спирането на войната за него ще означава политическа, а може би и физическа смърт. Има паралел с афганистанската авантюра. Върналата се тогава победена огромна съветска армия предизвика в известен смисъл перестройката, защото СССР фалира не само икономически, но и политически. Това коментира Момчил Дойчев от Атлантическия съвет в предаването „В развитие“ по Bloomberg TV Bulgaria с водещ Георги Месробович.

Цялостната геополитическа ситуация се усложни неимоверно много и промените, които настъпват в нея бавно, но постепенно, показват няколко основни неща.

САЩ и при Тръмп желаят да избегнат ситуация, в която воюват на два фронта. Тръмп показа на Нетаняху, че приоритетите на САЩ не съвпадат с тези на Израел. Те нямат интерес от ескалация на конфликта в Близкия изток.

„Иран търси обаче ескалация, защото аятоласите смятат, че това е успешна стратегия.“

САЩ разбират, че не могат да се фокусират върху съперничеството си с Китай, докато не се разрешат останалите големи конфликти по света, посочва Дойчев.

Тръмп осъзнава, че Зеленски има карти. Украйна вече доказа, че може да атакува и ирански кораби в Каспийско море.

Европа започва сериозно да мисли за своята отбрана и се очертава една нова геополитическа ситуация, при която ЕС търси подкрепа не само от САЩ, но и от Канада, Австралия, Нова Зеландия, Япония, Южна Корея – очертава се едно разширение на НАТО.

Интересно е, че Израел поддържа отношения и с Украйна, и с Русия. Нетаняху вероятно ще потърси помощта на Киев по отношение на атаките на Хизбула с дронове.

Покрай това потенциално сътрудничество и САЩ вече променят отношението си към войната в Украйна поради осъзнаването, че Путин не иска мир – това е толкова ясно, изтъква анализаторът.

„Вековна руска традиция е мирът да се разглежда като промеждутъка между две завоевателни операции.“

Трябва да е ясно и на нашите политици, че Путин ще воюва до пълна победа, тъй като спирането на войната за него най-вероятно ще означава политическа, а и физическа смърт.

Съвременната война е на дронове, фронтовата линия включва 35 километрова мъртва зона. Освен това украинските войници действат автономно, докато руската армия воюва по стария начин.

Ядрен удар на Русия срещу Украйна ще означава спиране на всякаква китайска помощ за Москва, както и много по-силен ангажимент на НАТО в конфликта, смята Момчил Дойчев.

„Ако Украйна успее да изолира Крим, то до края на другата пролет Путин може да склони на временно примирие, за да може после да продължи войната.“

Непрекъснато се говори, че Русия може да мобилизира 300 хил. души през септември, за да компенсира загубите си в жива сила. Тук е целият цинизъм на управляващата путинска мафия, която не държи сметка за загиналите.

Руският народ има безкрайно търпение, но войната в Украйна продължава вече повече от Великата отечествена война, така че и на фона на липсата на бензин и други стоки то може да се изчерпа, отбелязва той.

Украйна вече удря на 3000 км дълбочина в Русия, така че през зимата може да се стигне до спиране на тока и парното, както и липса на основни храни, което да предизвика някакво брожение.

Има такива прецеденти с бунтове в руската история, особено сред тия части, които се връщат от фронта и виждат каква е ситуацията по родните им места. Те носят революционен заряд.

Защото войниците видяха как живеят по-добре от тях грузинците през 2008 г., а сега и украинците. Крадат елементарни уреди, които липсват в Русия.

„Путин мобилизира хора от етническите малцинства, като по този начин може би решава и някакъв демографски проблем.“

Има паралел с афганистанската авантюра. Върналата се тогава победена огромна съветска армия предизвика в известен смисъл перестройката, защото СССР фалира не само икономически, но и политически.

Сега Путин иска да върне времето назад, да възстанови съветската империя, но това е път за никъде. Той не може да се противопостави на целия цивилизован свят, който има огромното оръжие на санкциите, особено САЩ, завършва Дойчев.

Целия разговор вижте във видеото.