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Дете с е-тротинетка пострада при сблъсък с кола, движеща се с предимство

Инцидентът е станал във Враца

05.08.2026 | 17:07 ч. 4
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

Момче на 12 години е пострадало при пътнотранспортно произшествие с електрическа тротинетка във Враца, съобщиха от Областната дирекция на МВР. Инцидентът е станал на 4 август, около 20:45 часа. 

По първоначални данни електрическата тротинетка, управлявана от детето, се е блъснала в движещ се с предимство лек автомобил.

Шофьорът на автомобила е тестван за употреба на алкохол и наркотични вещества, като пробите са отрицателни. Пострадалото дете е транспортирано и настанено за лечение в болница. На родител на малолетния е съставен акт, посочва БТА.

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