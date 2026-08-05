Дете с е-тротинетка пострада при сблъсък с кола, движеща се с предимство

Момче на 12 години е пострадало при пътнотранспортно произшествие с електрическа тротинетка във Враца, съобщиха от Областната дирекция на МВР. Инцидентът е станал на 4 август, около 20:45 часа.

По първоначални данни електрическата тротинетка, управлявана от детето, се е блъснала в движещ се с предимство лек автомобил.

Шофьорът на автомобила е тестван за употреба на алкохол и наркотични вещества, като пробите са отрицателни. Пострадалото дете е транспортирано и настанено за лечение в болница. На родител на малолетния е съставен акт, посочва БТА.