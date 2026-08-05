Радев срещу критиките от плажа: Наваксваме проспаните години

Премиерът заяви, че правителството не лъже европейските си партньори, а работи за реалното изпълнение на проектите

Премиерът Румен Радев изтъкна успеха на кабинета с усвоените средства по Плана за възстановяване и устойчивост и нападна опозицията по повод отправените критики към работата. По думите му кабинетът подхожда открито към европейските институции и търси устойчиви решения за изпълнението на проектите.

"Докато някои внушаваха, че сме в изолация, правителството и мнозинството в Народното събрание работеха неуморно, за да наваксат проспаните години на безхаберие и политическа немощ. През миналата седмица България получи 1 млрд. евро по Плана за възстановяване и устойчивост", заяви Радев преди началото на заседанието на Министерския съвет.

"Докато някои ни атакуват от плажовете, ние ще продължим да работим със същите темпове", заяви премиерът.

Той благодари на МВР за разбитата лаборатория за фентанил и увери, че борбата срещу наркоразпространението ще продължи.

Румен Радев открои и придобиването от България на Института по история на българската имиграция в Северна Америка „Илия Гаджев“ след 15 години усилия.

„Ние не просто придобихме едни безценни архиви. Ние отстояхме едно безценно свидетелство за борбите на македонските българи за свобода и национално единение“, заяви премиерът.

Той подчерта, че архивите съхраняват свидетелства за българското етническо самосъзнание, език и култура на македонската имиграция в САЩ и Канада от началото на XX век.