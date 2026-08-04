Последните изтребители МиГ-29 на полските ВВС, които са в експлоатация, се разглеждат за трансфер в Украйна, което може да бъде направено в замяна на достъп до разработени в Украйна технологии за дронове и ракети. МиГ-29 наближават края на оперативната си служба в полските ВВС, тъй като службата се готви да ги замени с южнокорейски леки бойни самолети FA-50. МиГ-29 са гръбнакът на украинския боен флот в продължение на десетилетия и са модифицирани с подкрепата на стратегическите партньори на страната в западния свят, за да могат да интегрират стандартни управляеми оръжия по НАТО, включително американски противорадиационни ракети AGM-88. Бързият темп на загубите, които украинските изтребители са понесли, направи доставката на попълващи МиГ-29 безценна, пише MWM.

Полша стана един от първите чуждестранни оператори на МиГ-29, когато получи първия си самолет през 1989 г., като част от усилията за модернизация на войските на Варшавския договор, за да замени по-старите си изтребители МиГ-21. Със своите мощни два двигателя, висока маневреност, система за насочване, монтирана на нашлемник, и ракети Р-73 с малък обсег, МиГ-29 представляваше голям скок спрямо по-ранните съветски изтребители, експлоатирани от Полша. Оттогава Полша инвестира в поддържането на съвместимостта на самолета с операциите на НАТО и разшири флота си от МиГ-29, като придоби допълнителни самолети от Чехия през 1995 г. и Германия през 2004 г. Усилията за модернизация включваха подобрени навигационни системи, комуникационно оборудване и други подобрения, които позволиха на МиГ-29 да участва в мисии и учения на НАТО за въздушно патрулиране.

МиГ-29 понесоха особено тежки загуби във въздушен бой,

без да постигнат потвърдени победи срещу пилотирани руски самолети. Особено интензивни десетдневни въздушни битки през октомври 2023 г. доведоха до свалянето на 17 МиГ-29 във въздушни сражения с руски изтребители. Въпреки ограниченията на самолета, в първите седмици на войната украинското правителство и западните медийни източници широко съобщаваха, че МиГ-29, пилотиран от местен ас, наречен "Призракът на Киев", е постигнал огромен брой победи срещу руски изтребители, въпреки че по-късно беше широко потвърдено, че тези разкази са били неверни и са били разпространявани за повишаване на морала.

В края на юни беше потвърдено, че изтребител МиГ-29 на украинските ВВС се е разбил в Полтавска област, което съвпада многократно с унищожаването на още два МиГ-29 на земята при удари с дронове. Многобройни източници посочват, че изтребител Су-35 на руските ВВС е отговорен за свалянето на самолета и го е направил на разстояние от приблизително 190 километра, което може да представлява най-дългото успешно поражение във въздух, регистрирано някога. Оценки на анализатори с отворен код, използващи публично достъпни данни за проследяване, показват, че Су-35С е действал добре в контролираното от Русия въздушно пространство, което остава стандартна практика за руските изтребители, за да избегнат нападения от наземната противовъздушна отбрана на Украйна.