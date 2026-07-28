Момче на 12 години пострада тежко при управление на тротинетка в Лясковец

Момче на 12 години е пострадало при управление на тротинетка, съобщиха от МВР във Велико Търново.

Инцидентът е станал днес около 10:00 ч. в Лясковец.

Детето е закарано в тежко състояние във великотърновската болница.

Очаква се то да бъде транспортирано с въздушна линейка в Университетската многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина (УМБАЛСМ) "Н. И. Пирогов".

По случая е започнато досъдебно производство, предаде БТА.