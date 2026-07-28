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Момче на 12 години пострада тежко при управление на тротинетка в Лясковец

Детето ще бъде транспортирано с въздушна линейка в „Пирогов“

28.07.2026 | 12:36 ч. Обновена: 28.07.2026 | 12:37 ч. 3
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

Момче на 12 години е пострадало при управление на тротинетка, съобщиха от МВР във Велико Търново. 

Инцидентът е станал днес около 10:00 ч. в Лясковец. 

Детето е закарано в тежко състояние във великотърновската болница.

Очаква се то да бъде транспортирано с въздушна линейка в Университетската многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина (УМБАЛСМ) "Н. И. Пирогов".

По случая е започнато досъдебно производство, предаде БТА.

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