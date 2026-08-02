Младеж се преби с е-тротинетка, борят се за живота му

Момче на 17 години е претърпяло тежък инцидент с електрическа тротинетка и е в критично състояние. Инцидентът е станал между селата Войнягово и Дъбене, а сигналът е подаден в РУ-Карлово около 17:00 часа вчера, съобщава БНТ.

По предварителни данни младежът се е движил с несъобразена с пътните условия скорост, загубил е контрол над индивидуалното електрическо превозно средство и е паднал тежко на пътното платно.

Момчето е транспортирано и настанено в болница в критично състояние. Взета му е кръвна проба за химически анализ. По случая е образувано досъдебно производство, а причините и обстоятелствата около инцидента се изясняват, съобщиха от ОДМВР – Пловдив.