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Набили изверга шеф "Чичо Гошо", драл и сготвил котка?

Вероятно насилникът е в Германия

10.08.2026 | 10:58 ч. 51
Набили изверга шеф "Чичо Гошо", драл и сготвил котка?

Извергът шеф "Чичо Гошо", който дра и готви котка е бил "набит и превъзпитан", след като се похвали с "кулинарните" си умения в ТикТок. 

Потребители в социалната мрежа твърдят, че били взели нещата в свои ръце и "обществото си свършило дълга".

Полицията във Варна не могат да открият мъчителя на животни. Вероятно причината е, че шеф "Чичо Гошо", чието истинско име е Георги Христов, е заминал за Хамбург, Германия, съобщава "България днес". Тази информация споделя негов роднина в социалните мрежи, но тя не е официално потвърдена. 

Случаят гръмна, след като от сдружението за защита на животните КАЖИ подадоха сигнал до варненската полиция за шеф "Чичо Гошо". 

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От КАЖИ призоваха компетентните институции в най-кратък срок да установят кой е извършителят на садистичното деяние и при наличие на достатъчно доказателства да приложат закона в цялата му строгост. От сдружението апелираха клипът да не бъде разпространяван, тъй като съдържа изключително травмиращи кадри, и припомниха, че за подобно деяние законът вече предвижда лишаване от свобода до 8 години. 

Във видеото, разпространено в ТикТок, се вижда как извергът хваща котка, обезглавява я, одира я и заявява с гордост, че възнамерява да я сготви с гъби сърнели.

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