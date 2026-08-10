Набили изверга шеф "Чичо Гошо", драл и сготвил котка?

Извергът шеф "Чичо Гошо", който дра и готви котка е бил "набит и превъзпитан", след като се похвали с "кулинарните" си умения в ТикТок.

Потребители в социалната мрежа твърдят, че били взели нещата в свои ръце и "обществото си свършило дълга".

Полицията във Варна не могат да открият мъчителя на животни. Вероятно причината е, че шеф "Чичо Гошо", чието истинско име е Георги Христов, е заминал за Хамбург, Германия, съобщава "България днес". Тази информация споделя негов роднина в социалните мрежи, но тя не е официално потвърдена.

Случаят гръмна, след като от сдружението за защита на животните КАЖИ подадоха сигнал до варненската полиция за шеф "Чичо Гошо".

От КАЖИ призоваха компетентните институции в най-кратък срок да установят кой е извършителят на садистичното деяние и при наличие на достатъчно доказателства да приложат закона в цялата му строгост. От сдружението апелираха клипът да не бъде разпространяван, тъй като съдържа изключително травмиращи кадри, и припомниха, че за подобно деяние законът вече предвижда лишаване от свобода до 8 години.

Във видеото, разпространено в ТикТок, се вижда как извергът хваща котка, обезглавява я, одира я и заявява с гордост, че възнамерява да я сготви с гъби сърнели.