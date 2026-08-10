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Задържаха след преследване 77-годишен пиян шофьор

Мъжът не спрял при опит за проверка в Павликени, гонили го до Бяла черква

10.08.2026 | 10:34 ч. Обновена: 10.08.2026 | 10:34 ч. 4
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

Шофьор, употребил алкохол, е опитал да осуети полицейска проверка, съобщиха от МВР във Велико Търново.

Снощи около 22:00 ч. в Павликени полицейски служители предприели проверка на лек автомобил, като подали светлинен и звуков сигнал. 

Водачът не изпълнил разпорежданията и след последвало преследване е спрян в Бяла черква. 

Установено е, че зад волана е 77-годишен местен жител. При проверка за употреба на алкохол апаратът е отчел 1,39 промила. 

Мъжът е дал кръвна проба, след което е задържан за срок до 24 часа и е започнато бързо производство.

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