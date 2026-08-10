Задържаха след преследване 77-годишен пиян шофьор

Шофьор, употребил алкохол, е опитал да осуети полицейска проверка, съобщиха от МВР във Велико Търново.
Снощи около 22:00 ч. в Павликени полицейски служители предприели проверка на лек автомобил, като подали светлинен и звуков сигнал.
Водачът не изпълнил разпорежданията и след последвало преследване е спрян в Бяла черква.
Установено е, че зад волана е 77-годишен местен жител. При проверка за употреба на алкохол апаратът е отчел 1,39 промила.
Мъжът е дал кръвна проба, след което е задържан за срок до 24 часа и е започнато бързо производство.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.