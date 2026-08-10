Капитан Данов за дрона: Действията на МС са хаотични и професионално несъстоятелни

Очаква се днес украинският посланик да се яви в Министерството на външните работи, след като украински дрон се взриви в България.

"Дрон примамките са фалшиви цели, не са въоръжени, само гориво, които, когато летят в рояк, разфокусират противовъздушната отбрана на противника, заставят я тя да изразходва своята потенциал, да стреля по тях и след това да дойдат тези, които са със снаряд, да се взривят тогава, когато ПВО системата е изтощена. Действията на Министерството на отбраната и на МС засега са хаотични, скоротечни и професионално несъстоятелни", каза капитан първи ранг от запаса Васил Данов от Атлантическия съвет на България в студиото на "България сутрин".

Той поясни, че в Румъния подобните случаи са около 30.

"Още в първата минута да се каже, че това е украински дрон и да спреш да даваш храна на всички копейкаджии, които предложиха ние да активираме Член 5 от Вашингтонския договор - договор за НАТО, и да тръгнем да воюваме срещу Украйна. Не сме видели още самите отломки от апарата, след това началникът на отбраната каза, че този дрон се е взривил на наша територия. Подобни модели носят около 5 кг взрив. Значи, той не е примамка, той си е боен дрон с 5 кг. На бойното поле не би предизвикал тежки поражения, но ако попадне в станцията на газопровода, е друго", допълни Данов в ефира на Bulgaria ON AIR.

"Всичко трябва да се изследва подробно"

"Всичко трябва да се изследва внимателно и подробно, трябва да се изслуша украинският посланик, но не би било лошо да се направи и една консултация. Хубаво е и руският посланик да гостува в МВнР и даде обяснения. Ние не притежаваме техника за засичане, не притежаваме ударни системи, които да свалят един или множество такива дронове. През всичките години главнокомандващите военновъздушните сили се грижеха за техния любим и безценен МиГ-29, тъй като те бяха полети", подчерта гостът.

Той на мнение, че това правителство е "отсякло клона, на който трябва да седнем".

"Най-страшното е, че през тези 36 години не бяха направени поръчки, не бяха одобрени планове, не бяха закупени системи за ПВО. Военновъздушните сили се състоят от три компонента - военна авиация, ПВО и зенитновоенни войски, и радиотехнически войски, където са радарите. Без радари и без ПВО системи е невъзможно да се води отбрана", коментира още капитан Данов.

По думите му отказът на България да участва в "Коалиция на желаещите" е национално предателство.

"Министърът и премиерът потвърдиха, че ако занапред има подобни казуси с дронове, ще се вземат мерки. Министърът каза, че щели да се задействат средства, които ние нямаме, и второ - ще бъдат използвани самолети Су-25. Това е самолет, който участва в бойните действия и подпомага сухопътните войски, военноморските сили. Той носи голям бомбово-ракетен товар, той може да се сражава срещу танкови колони, автомобили, цистерни, но той не е пригоден да се бие с дронове. Имаме закъснение и то трябва спешно да бъде наваксано", категоричен е той.

Според него имаме възможност да наваксаме.

"Има оптимистични данни - българският БВП се е утроил през тези години, в които сме в Европейския съюз. Нашата икономика и БВП растат по-бързо, отколкото сумарно икономиката на държавите от ЕС. Ние сме на първо място по инвестиции за вътрешнотехническо развитие", заключи капитан Васил Данов.