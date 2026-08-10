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Куче нападна и нахапа осемгодишно момиче в парк в Стара Загора

Собственикът на животното е избягъл от мястото на инцидента, задържан е за 24 часа

10.08.2026 | 11:30 ч. 28
Снимка: Пиксабей

Снимка: Пиксабей

Куче от порода белгийска овчарка "малиноа" е нападнало и нахапало осемгодишно момиче в обособено за разходка на кучета място в парк "Станционна градина" в Стара Загора. Инцидентът е станал на 7 август, съобщиха от Областна дирекция на МВР в Стара Загора.

Сигналът е получен в Първо районно управление в 16:12 часа от 17-годишно момче. На място е изпратен полицейски екип, който установил пострадалото дете и майка му- жена на 39 години. На детето е оказана медицинска помощ от екип на Центъра за спешна медицинска помощ, след което е освободено. Няма опасност за живота му.

Собственикът на кучето е напуснал мястото на инцидента. Впоследствие полицейски екип го е установил - мъж на 74 години, който е задържан за срок до 24 часа.

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