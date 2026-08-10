Фекални води изтекоха в морето край "Свети Влас"

Акт за нерегламентирано заустване на непречистени отпадъчни води в Черно море край Свети Влас ще бъде съставен на "Водоснабдяване и канализация - Бургас" ЕАД. Това съобщиха от Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) в Бургас.

При проверка на 8 август по сигнал за изтичане на фекални води на плаж Свети Влас - Централен е установен бетонов колектор, който представлява авариен преливник на канално-помпена станция "Свети Влас“.

В морето са попаднали непречистени отпадъчни води, като в района на заустването водата е била мътна, с жълто-кафяво оцветяване и видимо замърсена. Установени са и санитарни материали, плаващи по повърхността, уточниха от екоинспекцията.

Причината е неизправност в автоматизираното управление на помпеното оборудване, довела до временно спиране на станцията. От оператора са предприети действия за ръчно управление на помпите, а РИОСВ е дала предписание за незабавно привеждане на съоръжението в ефективно експлоатационно състояние.

На 9 август е получен и сигнал за наличие на мазут на плаж ММЦ - Приморско, като на концесионера е разпоредено да почисти замърсяването, посочиха още от РИОСВ - Бургас.