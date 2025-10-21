Фекални води текат от улични шахти в Кърджали и наводняват жилища

В платформата на Helpbook.info получихме сигнал от град Кърджали за периодично наводняване на жилищна сграда с фекални води, които текат от уличните шахти.

Ето и останалата част от сигнала: „Това е доведе до замърсяване на помещенията, неприятна миризма, риск от инфекциозни заболявания и реална опасност от увреждане на сградната инфраструктура, включително електрическата инсталация, стени и основи.

Този проблем не е инцидентен. Такива преливания на фекални води се случват многократно през последните години, като досега не е предприето трайно решение. При всяко подаване на сигнал от живущите служители на „ВиК“ – Кърджали идват единствено за временно отпушване на шахтите, след което ситуацията се повтаря отново след кратък период.

Липсата на дългосрочно решение води до системно влошаване на хигиенните и санитарните условия, както и до риск за здравето и безопасността на обитателите.

Настояваме за следното:

• Да бъде извършена незабавна проверка на място от представители на „ВиК“ – Кърджали, съвместно с експерти от Община Кърджали и РИОСВ – Хасково;

• Да се предприемат аварийни действия за отпушване, почистване и обеззаразяване на засегнатите канализационни участъци;

• Да се изготви и предостави писмено становище и конкретен план с мерки за трайно решаване на проблема, включително:

• техническо обследване на уличната и сградната канализация;

• определяне на причината за честите запушвания и връщането на отпадните води;

• изпълнение на дългосрочно инженерно решение (ремонт или подмяна на тръби, колектор, изграждане на обратна клапа, реконструкция на шахти и др.);

• Да се осигури редовен контрол и профилактика на канализационната мрежа в района, за да се предотвратят бъдещи подобни инциденти.

Молим да ни бъде предоставено писмено решение, съдържащо конкретни мерки, срокове и отговорни лица за окончателното отстраняване на проблема и предотвратяване на повторение на на подобни случаи.“ (целият сигнал - тук)

В район „Приморски“, град Варна е констатиран подобен проблем - преди два месеца бил изграден уличен канал и след пускането му в експлоатация, по улицата избиват фекални води, които според нашият потребител се отичат директно към плажа. (целият сигнал - тук)

Ако видите нередност, проблем, с който се сблъсквате всеки ден и искате да подадете сигнал - направете го онлайн в HelpBook.info! Платформата на Investor Media Group ще ви даде възможност не само да придадете гласност на проблема, но и да изпратите сигнал до отговорните институции.