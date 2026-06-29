Екоминистърът освободи шефа на РИОСВ - Бургас

Директорът на РИОСВ - Бургас Павел Маринов е освободен от поста си със заповед на екоминистъра Росица Карамфилова, съобщи "24 часа".

За решението той е бил уведомен лично от Карамфилова в кабинета ѝ, където е бил извикан днес. Маринов не посочи конкретните мотиви за освобождаването си, но уточни, че министърът му ги е изложила устно.

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"Няма нищо драматично. Тя е в правомощията си да ме освободи с мотиви, каквито намери за добре", коментира вече бившият директор на екоинспекцията.

Маринов призна, че е бил изненадан от уволнението си, но го приема спокойно.

РИОСВ - Бургас е една от най-натоварените екоинспекции в страната. Институцията работи по множество сложни казуси по българското Черноморие, където често се преплитат частни и държавни интереси, а споровете около апетитни терени нерядко прерастват в скандали.