Директорът на РИОСВ – Варна е освободен от длъжност

На поста е назначен Румен Костадинов. Възложена е проверка

01.06.2026 | 13:35 ч. Обновена: 01.06.2026 | 13:35 ч. 4
Снимка: МОСВ

По заповед на министъра на околната среда и водите Росица Карамфилова директорът на РИОСВ – Варна Ерджан Ебатин е освободен от длъжност от днес, 1 юни.

От днес на негово място е назначен Румен Костадинов. В инспекцията Костадинов е работил в периода 2003-2006 г. като главен юрисконсулт и ръководител на административно-правния отдел, бил е главен юрисконсулт в ТД "Държавен резерв и военновременни запаси" – Варна. От 2007 г. досега е адвокат. Завършва магистратура по "Управление и опазване на екосистемите".

Министър Росица Карамфилова възложи на Инспектората към МОСВ да извърши проверка в регионалната инспекция във Варна

