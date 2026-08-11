Как да предпазим децата от радикализация в социалните мрежи?

Изключително тежкият казус от Пловдив, както и този от Радомир са индикативни за това, че ние като институции и общество не успяваме да адресираме големия проблем за детската криминализация, за агресията от и между деца, включително в по-предизвикателната обстановка на мултиплициране на насилието онлайн.

Това каза директорът "Политики за децата" в Националната мрежа за деца Георги Еленков в "България сутрин".

Един от елементите на героизирането на това насилие във виртуална среда е свободното разпространение на моделите на организиране на хайки, на прегръщане на саморазправата от страна на младежи, които не работят с институциите, а вземат правосъдието в свои ръце, смята той.

"Това е тревожно. Трябва да се пресекат тези модели на ловци на педофили, които спомагат за това виртуалната среда да е инкубатор за насилие. Видяхме пречупените палци, има много трактовки как всичко това се свърза със символиката на неонацистки групи", коментира Еленков.

Той допълни, че всичко това изисква мерки от страна на държавата и призова конкретният "ужасяващ случай на насилие" да е повод да се поговори задълбочено за това какви секторни реформи са необходими.

"Трябва широк комплекс от мерки, включително интензивна образователна превантивна работа", настоя директорът "Политики за децата" в Националната мрежа за деца.

Бившият началник на отдел "Киберпрестъпност" в ГДБОП Явор Колев коментира пред Bulgaria ON AIR, че превенцията е работа на цялото общество, а не само на държавата или на училището.

"Започва още от семейството. Родителите и децата трябва да имат доверие помежду си. Когато едно дете попадне в определена група, трябва да не се страхува да сподели с родителите си, че има проблем. За съжаление, учим децата си как да бъдат внимателни в реалното пространство, а в дигиталното в много случаи не знаем къде са, какви видеа гледат, кого следват", подчерта той.

Според Колев в децата има възторг от клиповете, които се разпространяват от т.нар. "ловци на педофили".

"Героизират ги. У тях остава впечатление, че това е нормална практика. Говорим много с децата".

Трябват секторни реформи и споделена отговорност

В училище, от ранна възраст до последния гимназиален етап, е необходимо активно да се преподава социално-емоционално учене, настоя Еленков.

"Трябва да отдадем значение на ролята, която има МВР, да наблюдава такива организирани групи и да предотвратява тяхната радикализация. Трябва да се преосмисли стратегията за противодействие на киберпрестъпността. Не можем да разчитаме единствено на Дирекция "Киберпрестъпност". Отговорността е и на държавата, и на родителите, всички трябва да поемем своята роля. Важно е всеки, който попадне на такова съдържание, ако е дете, да се обърне към родителите си", посъветва Колев.

Еленков пък отбеляза липсата на стратегия на детето.