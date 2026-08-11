BGONAIR Live
BGONAIR Live Днес | 50

Митрополит Йосиф е открит в болница след апел на полицията в Ню Йорк

За последно е видян в петък близо до Уест 42-ра улица и 9-то авеню около 10:00 часа

11.08.2026 | 13:10 ч. 8
Митрополит Йосиф е открит в болница след апел на полицията в Ню Йорк

Митрополитът на САЩ, Канада и Австралия Йосиф е открит в болница в Манхатън, два дни след като полицията в Ню Йорк го обяви за изчезнал и отправи апел, съобщава orthochristian.com, цитиран от bTV.

Негово Високопреосвещенство митрополит Йосиф, който ръководи епархията от 1986 г., изчезва в петък сутринта. За последно е видян близо до Уест 42-ра улица и 9-то авеню около 10:00 часа.

По-малко от 30 минути по-късно е получено обаждане за пешеходец, блъснат от превозно средство на Уест 47-ма улица и 10-то авеню, и екипът на Спешна помощ го откарва в близката болница. По това време никой не осъзна, че двата инцидента са свързани.

Свързани статии

Това се променя, когато W42ST, местен новинарски канал, получил снимка от читателка на име Дебора Гафани, на която се вижда възрастен мъж, носен на носилка на мястото на сблъсъка.

Когато NYPD публикува молбата си за издирване на митрополит Йосиф в събота сутринта, заместник-редакторът на W42ST разпознал мъжа. Изданието е предало снимката и подробностите на полицията, която след това успя да го проследи до болница в Манхатън.

По-късно детектив каза пред W42ST, че несъответствие в изписването на фамилното име на митрополит Йосиф е попречило на разследващите да свържат хоспитализирания пациент със сигнала за изчезнало лице по-рано. Той остава под болнично наблюдение. Полицията не е разкрила повече подробности за състоянието му.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google

Тагове:

митрополит Йосиф открит болница полиция Ню Йорк
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem