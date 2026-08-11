Митрополит Йосиф е открит в болница след апел на полицията в Ню Йорк

Митрополитът на САЩ, Канада и Австралия Йосиф е открит в болница в Манхатън, два дни след като полицията в Ню Йорк го обяви за изчезнал и отправи апел, съобщава orthochristian.com, цитиран от bTV.

Негово Високопреосвещенство митрополит Йосиф, който ръководи епархията от 1986 г., изчезва в петък сутринта. За последно е видян близо до Уест 42-ра улица и 9-то авеню около 10:00 часа.

По-малко от 30 минути по-късно е получено обаждане за пешеходец, блъснат от превозно средство на Уест 47-ма улица и 10-то авеню, и екипът на Спешна помощ го откарва в близката болница. По това време никой не осъзна, че двата инцидента са свързани.

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Това се променя, когато W42ST, местен новинарски канал, получил снимка от читателка на име Дебора Гафани, на която се вижда възрастен мъж, носен на носилка на мястото на сблъсъка.

Когато NYPD публикува молбата си за издирване на митрополит Йосиф в събота сутринта, заместник-редакторът на W42ST разпознал мъжа. Изданието е предало снимката и подробностите на полицията, която след това успя да го проследи до болница в Манхатън.

По-късно детектив каза пред W42ST, че несъответствие в изписването на фамилното име на митрополит Йосиф е попречило на разследващите да свържат хоспитализирания пациент със сигнала за изчезнало лице по-рано. Той остава под болнично наблюдение. Полицията не е разкрила повече подробности за състоянието му.