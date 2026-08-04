Арестуваха мъж с близо 1,3 кг кокаин на Родос

59-годишен мъж е арестуван на остров Родос с близо 1,3 кг кокаин, съобщи Kathimerini.

По данни на властите той току-що е пристигнал с кораб от Пирея и се е намирал в такси, когато е бил спрян за проверка. При обиска полицаите открили у него 1,2 кг от наркотика.

Още 121 грама кокаин и електронна везна били намерени в наетото от мъжа жилище и в дома му.

Срещу задържания са повдигнати обвинения за притежание, транспортиране и разпространение на наркотици. Очаква се той да бъде изправен пред прокурор по-късно през деня, пише БГНЕС.