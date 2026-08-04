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Арестуваха мъж с близо 1,3 кг кокаин на Родос

Повдигнати са му обвинения за притежание, транспортиране и разпространение на наркотици

04.08.2026 | 13:48 ч. 1
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

59-годишен мъж е арестуван на остров Родос с близо 1,3 кг кокаин, съобщи Kathimerini.

По данни на властите той току-що е пристигнал с кораб от Пирея и се е намирал в такси, когато е бил спрян за проверка. При обиска полицаите открили у него 1,2 кг от наркотика.

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Още 121 грама кокаин и електронна везна били намерени в наетото от мъжа жилище и в дома му.

Срещу задържания са повдигнати обвинения за притежание, транспортиране и разпространение на наркотици. Очаква се той да бъде изправен пред прокурор по-късно през деня, пише БГНЕС.

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