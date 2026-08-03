Бременна жена падна от балкон, арестуваха съпруга ѝ

Мъж беше задържан в Турция след смъртта на съпругата му, бременна в седмия месец, която паднала от балкона на семейния им апартамент, съобщиха в понеделник турските медии, цитирани от АФП.

Според агенцията по време на инцидента 37-годишният съпруг на жертвата е бил в апартамента, намиращ се на третия етаж на сграда в град Бурса, Западна Турция.

Агенцията добавя, че мъжът, заподозрян в наркотична зависимост, е задържан от полицията. 35-годишната му съпруга е чужда гражданка, но не се уточнява страната ѝ на произход.

АФП припомня, че Турция не публикува официални данни за фемицидите (убийствата на жени), оставяйки тази отговорност на женските организации, които събират данни за убийства и други съмнителни смъртни случаи въз основа на медийни публикации.

Според данни, събрани от организацията „Ще спрем фемицида“, 215 жени са били убити или намерени мъртви при съмнителни обстоятелства в Турция през първите седем месеца на 2026 г.

Агенцията припомня, че през 2025 г. същата платформа е регистрирала най-малко 294 смъртни случая на жени, убити от мъже, както и 297 допълнителни „съмнителни“ смъртни случая, като фатални падания от балкони, класифицирани от властите като „неразкрити“ или като „самоубийства“.

Турция оттегли през юли 2021 г. присъединяването си към Истанбулската конвенция, която задължава да се разследват случаите на насилствена смърт на жени, допълва АФП.

(БТА)