Арестуваха въоръжен на голф игрище на Тръмп

Въоръжен мъж е арестуван на голф игрище на Тръмп в Калифорния преди посещението на президента, съобщи полицията

Въоръжен мъж беше арестуван на голф игрище, собственост на Доналд Тръмп, в Калифорния, два дни преди планираното посещение на американския президент тази вечер, съобщи шерифската служба на окръг Лос Анджелис, цитирана от Франс прес.

Мъжът е привлякъл подозрения, защото „е бил видян да се разхожда по голф игрището, да снима и да записва видео, и изглеждал така, сякаш наблюдава дейностите, свързани с планирането на сигурността“, се казва в комюникето, предаде БТА.

Арестът е извършен в неделя следобед на игрището в Ранчос Палос Вердес, близо до Лос Анджелис. Очаква се Доналд Тръмп да бъде там днес за вечеря, организирана от Националния комитет на Републиканската партия за набиране на средства.

Заподозреният, идентифициран като Жанин Джон Таеле, е имал „пълнител с 16 патрона“ в джоба на панталона си.

При претърсване на автомобила на 38-годишния мъж шерифските служители са открили „зареден пистолет“ и друг пълнител с боеприпаси, според комюникето.

След това шерифът и антитерористичните служби на ФБР са извършили обиск в дома му в Дауни, предградие на Лос Анджелис.

Там са намерили автоматична пушка, пистолет, бронежилетка, пълнители с голям капацитет, боеприпаси, два радиоприемника и „няколко тетрадки, съдържащи тревожни записки“.

Следователите са предали случая на прокуратурата на Лос Анджелис, която ще реши дали да бъдат повдигнати обвинения.

От последната си президентска кампания насам Доналд Тръмп е бил обект на множество опити за покушение.