Заради критичното ниво на Дунав: Румъния спира Реактор 2 на АЕЦ "Чернавода"

Реактор 2 на АЕЦ "Чернавода" в Румъния може да бъде спрян контролирано сутринта на 13 август, обяви Nuclearelectrica във вторник. Решението е взето заради продължаващото понижаване на нивото на река Дунав.

Съобщението на компанията идва малко след като Сорин Риндашу, заместник-генерален директор на Националната администрация "Румънски води", заяви пред Digi24, че в АЕЦ "Чернавода" е достигнат критичният праг от минус 230 сантиметра и че според наличните данни спирането на Реактор 2 вече не може да бъде избегнато.

Министерството на енергетиката обяви във вторник, че Nuclearelectrica е започнала техническите процедури, предхождащи контролираното спиране на Блок 2 в АЕЦ "Чернавода". Ако прогнозата за потока на Дунав остане неблагоприятна, спирането се очаква тази седмица.

За да компенсират енергията, която вече няма да се произвежда от Блок 2, Министерството на енергетиката и Националният енергиен диспечер са подготвили няколко мерки, които ще бъдат активирани постепенно, в зависимост от ситуацията в системата: внос на енергия от регионални и европейски енергийни системи, изваждане на енергийната група Rovinari 4 от енергийния комплекс Oltenia от резерв, използване на допълнителния производствен капацитет на Hidroelectrica, в рамките на техническите ограничения и наличните водни ресурси и ограничаване на потреблението на вноски за определени големи промишлени потребители, между 19:00 и 23:00 часа, като последна мярка, ако други възможности не са достатъчни.

Битовите потребители не са обхванати от механизма за ограничаване на потреблението.

Министерството на енергетиката на Румъния също така възобнови призива към населението, публичните институции и икономическите оператори доброволно да намалят потреблението на електроенергия, особено между 19:00 и 23:00 часа.

Двата блока в "Черна вода" осигуряват приблизително 18%-20% от производството на енергия в Румъния, според данни на Romatom

За да компенсира загубите през последните 30 дни Румъния е внесла най-голямо количество електроенергия от България - над 314,7 GWh или 78,3% от общия внос.

Украйна също снабдява Румъния с енергия, като от там са внесени 57,4 GWh електроенергия през последните 30 дни или 14,3% от общия обем, със средна мощност от 80 MW.

Румъния е внесла и 20,04 GWh от Унгария, което представлява 5% от общия внос на енергия, а от Сърбия - 9,5 GWh, съответно 2,4% от общия внос, със средна мощност от 13 MW.