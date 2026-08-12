Европа гледа днес рядко пълно слънчево затъмнение

Милиони жители и посетители на Европа ще наблюдават днес рядко пълно слънчево затъмнение, което за близо две минути ще потопи част от Испания в мрак, предаде Франс Прес.

Затъмнението – първото пълно в Европа от 2006 г., ще започне над Русия около 20:00 ч. българско време, след което ще премине над Гренландия и Атлантическия океан. То ще бъде пълно над част от Исландия и Испания – от Овиедо през Бургос до Палма де Майорка. Във Франция, Канада, северната част на Западна Африка и САЩ ще се наблюдава частично затъмнение.

Цялото явление ще продължи около два часа, но фазата, при която Луната напълно закрива Слънцето, ще трае малко под две минути в Испания. Затъмнението ще позволи на учените да изследват външните слоеве на слънчевата атмосфера, слънчевия вятър и магнитното поле на звездата.

Испанската метеорологична служба АЕМЕТ прогнозира предимно ясно небе, но предупреди за температури над 35 градуса и за много висок или екстремен риск от пожари. Властите очакват до 1,5 млн. допълнителни пътувания към зоната на пълното затъмнение и са обособили специални места за наблюдение.

Очаква се явлението да привлече близо 450 000 допълнителни туристи и да донесе на испанската икономика 347 млн. евро. Властите напомнят, че Слънцето трябва да се наблюдава единствено със сертифицирани защитни очила.