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11-годишно дете се удави в Дунав

Трагедията се е разиграла край Козлодуй

19.07.2026 | 12:09 ч. Обновена: 19.07.2026 | 12:09 ч. 0
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

11-годишно дете се е удавило в Дунав край Козлодуй в късния следобед вчера. Две момчета решили да се спасят от жегата като се изкъпят в реката, когато едното започнало да се дави.

Другото тръгнало да търси помощ от върастни, но докато пристигнат, 11-годишният се удавил.

При проведените издирвателни мероприятия на полицията било намерено тялото на момчето, преди реката да го повлече.

Общинската управа в Козлодуй е издала забрана за къпане, плуване и използване на плавателни съдове и съоръжения с развлекателна цел в неохраняемите и необезопасени водни обекти в Дунав.

 

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