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Жена от Бургас се удави на Централния плаж в града

Тялото й е било забелязано във водата в района на спасителен пост №2

10.07.2026 | 11:24 ч. 1
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

Жена на 40 години от Бургас е починала след инцидент в морето на Централния плаж в града.

Сигналът е подаден, след като безжизненото тяло на жената е било забелязано във водата в района на спасителен пост №2. 

На място са пристигнали екипи на полицията и спешната помощ, но медиците само са констатирали смъртта ѝ, съобщи NOVA.

Тялото е транспортирано в отделението по съдебна медицина към УМБАЛ - Бургас, където ще бъде извършена аутопсия за изясняване на точната причина за смъртта. По случая е образувана проверка, а обстоятелствата около инцидента се изясняват.

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