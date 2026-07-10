Жена от Бургас се удави на Централния плаж в града

Жена на 40 години от Бургас е починала след инцидент в морето на Централния плаж в града.

Сигналът е подаден, след като безжизненото тяло на жената е било забелязано във водата в района на спасителен пост №2.

На място са пристигнали екипи на полицията и спешната помощ, но медиците само са констатирали смъртта ѝ, съобщи NOVA.

Тялото е транспортирано в отделението по съдебна медицина към УМБАЛ - Бургас, където ще бъде извършена аутопсия за изясняване на точната причина за смъртта. По случая е образувана проверка, а обстоятелствата около инцидента се изясняват.