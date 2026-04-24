Извършиха чернодробна и две бъбречни трансплантации след донорска ситуация

Чернодробна трансплантация е извършена във Военна болница, две бъбречни трансплантации - в Александровска болница, съобщиха от Изпълнителна агенция "Медицински надзор".

На 22 април 2026 г. в Университетската многопрофилна болница за активно лечение "Свети Георги“ - Пловдив е идентифициран потенциален донор - жена на 48 години, а процесът по установяване на мозъчната смърт и подготовката за донорство са реализирани от екип на лечебното заведение с координатори д-р Емил Митковски.и д-р Даниел Василев.

На 23 април е извършена експлантацията на органите от екипи на Александровска болница и на ВМА.

След подбор между потенциалните реципиенти екип на ВМА с ръководител проф. Никола Владов извърши успешна трансплантация на черен дроб.

В Александровска болница екип с ръководител д-р Александър Тимев реализира две бъбречни трансплантации - на мъже на 52 и на 54 г.

Министерството на здравеопазването и Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ изразяват своята дълбока признателност към близките на донора за проявената човечност и сила да дарят живот в момент на тежка загуба, превръщайки болката в надежда. Същевременно изказват и благодарност към всички медицински специалисти от трите болници, както и към екипите на центровете за спешна медицинска помощ в Пловидв и в София, които с бърза реакция, висока експертиза и всеотдайност направиха възможното да се осъществи животоспасяващият процес, допълват от агенцията.

Чернодробната трансплантация е извършена на 31-годишна жена, която към момента е в стабилно състояние, екстубирана, контактна и адекватна, съобщиха от болницата. Ръководството на ВМА изказва своята изключителна признателност към близките на донора, които в един от най-тежките моменти в живота си намират сили и великодушие да дадат живот.