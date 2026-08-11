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След донорска акция: Българка спаси живота на трима германци

Жената е на 44 години и е изпаднала в мозъчна смърт в "Пирогов" вчера

11.08.2026 | 19:30 ч. 3
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Българка стана донор на органи и спаси живота на трима германци. 

Близките на починала жена са приели тя да стане донор, като по този начин са дали шанс за нов живот на трима пациенти в Германия, съобщиха от "Медицински надзор".

Жената е на 44 години и е изпаднала в мозъчна смърт в "Пирогов" вчера. Процесът по установяване на мозъчната смърт и цялостната медицинска подготовка за донорство са били успешно реализирани от д-р Мина Вапирева. Българката е станала донор по програмата за международна координация Евротрансплант поради медицински контраиндикации и липса на подходящ реципиент у нас. Черният ѝ дроб е дарен на Университетска болница Есен Universitätsklinikum Essen в Есен, а двата бъбрека са били насочени насочени към университетската болница Епендорф в Хамбург.

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