Новини Днес | 31

Донор спаси живота на двама мъже

Две трансплантации в Александровска болница

12.04.2026 | 12:42 ч. 1
Снимка БГНЕС

68-годишна жена в мозъчна смърт стана донор и спаси живота на двама мъже. Пациентката от УМБАЛ “Св. Георги” в Пловдив е починала на 9 април. На следващия ден, в следобедните часове, е била извършена експлантацията на органите от екип на УМБАЛ "Александровска".

След прецизен подбор между шестима потенциални реципиенти, медицинските екипи, ръководени от доц. д-р Пламен Димитров, реализирали две бъбречни трансплантации на мъже на 41 и 49 години, които получиха своя втори шанс за живот.

Министерство на здравеопазването и Изпълнителна агенция “Медицински надзор” изразяват своята дълбока признателност към близките на донора за проявената човечност и сила да дарят живот в момент на тежка загуба, превръщайки болката в надежда.

Същевременно те отправят искрена благодарност към всички медицински специалисти от УМБАЛ „Св. Георги“ и УМБАЛ „Александровска“, както и към екипите на ЦСМП – Пловдив и ЦСМП – София, които с бърза реакция, висока експертиза и всеотдайност направили възможен този животоспасяващ процес. 

