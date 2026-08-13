Най-доброто от репертоара на Васил Петров е в новия му албум

Певецът Васил Петров е на финалната права с новия си албум, който се очаква да излезе до 20 дни.

Проектът е резултат от дългогодишна работа със симфонични оркестри в България и чужбина и включва селекция от най-доброто в неговия репертоар, сподели самият той в предаването "България сутрин".

Песните обаче няма просто да бъдат събрани в ново издание, а ще получат изцяло нов симфоничен прочит. В проекта участват Румен Тосков и Румен Бояджиев-младши.

По думите на Васил Петров подборът на композициите е бил едновременно и труден, и лесен.

Песните са изпълнявани многократно през годините и са добре познати, но това не означава, че звучат по един и същи начин при всяко изпълнение.

"Всеки ден съм различен и песните всеки път са различни", сподели Васил Петров в ефира на Bulgaria ON AIR.

Новият албум ще бъде достъпен в различни формати, включително и на винилова плоча, благодарение на подкрепата на Национален фонд "Култура".

"Сега е модерно старомодното. На хората им омръзна от тази виртуална, от тази нереална виртуалност", коментира певецът и композитор.

Според него все още има много ценители на винила, а звукът на плочата е с по-богат тембър в сравнение с този от обикновен компактдиск.

Пет града в лятното турне

Паралелно с новия албум Васил Петров тръгва и на кратко лятно турне в пет града. Концертите ще бъдат между 17 и 21 август, като началото ще бъде поставено в Свети Влас.

Следват изяви в Карнобат, Поморие, Албена, а финалът ще бъде в Бургас.

Към Васил Петров ще се присъединят и гост-солисти, сред които Теодосий Спасов и Мария Илиева.

Гостът призна, че има сантимент към концертите в по-малките градове. Макар да е свикнал със сцените в София, Варна, Русе и Пловдив, за него по-малките места носят собствена атмосфера.

В предаването той сподели също, че публиката остава сред най-важните неща за него – емоцията, обичта, начинът, по който хората възприемат музиката, и аплодисментите, които показват доколко изпълнението е достигнало до тях.