Президентът: България е една от най-сигурните дестинации

Държавният глава Илияна Йотова увери, че страната ни остава една от най-сигурните туристически дестинации в региона, въпреки напрежението в Близкия изток. Йотова е категорична, че към момента няма никакви заплахи за сигурността за туристите, а спадът в броя на посетителите се дължи основно на отменени полети заради военния конфликт.

“България е една от най-сигурните дестинации. Няма никакви заплахи за хората, които избират страната ни за почивка или културен туризъм“, каза Йотова време на посещението си в археологическия комплекс “Перперикон”.

Президентът коментира и данните за по-слаб туристически сезон и каза, че има обективно обяснение за това. “Нека се поинтересувате колко полети бяха отменени заради конфликта в Близкия изток, включително на големи авиокомпании. Това естествено оказва влияние не само върху морския туризъм, но и върху културния туризъм като цяло“.

Според Йотова обаче България продължава да има сериозен проблем с представянето на туристическия си потенциал пред света. “На България продължава да ѝ липсва туристическа реклама. Не говоря за красиви клипове, в чиято художествена стойност понякога се съмнявам. Говоря за истинския разказ за България - за историята, културата и местата, които ни правят уникални“, подчерта държавният глава.

Посещение в “Перперикон”

Президентът е на посещение в археологическия комплекс “Перперикон“ по покана на проф. Николай Овчаров. Йотова ще разгледа новите открития в скалния град. Археолозите представиха масивен каменен саркофаг в разкрития по-рано каменен мавзолей тип "ротонда“ от късноримската епоха.

“Това е четвъртото ми посещение тук и всеки път виждам как комплексът буквално изниква пред очите ни. Не познавам друго място в Европа, където на едно място могат да се проследят седем хиляди години история, седем исторически периода и пет цивилизации“, каза Йотова и добави, че според нея “Перперикон” заслужава по-голяма международна популярност.

“В Европа няма друг такъв археологически обект. Тук всяка цивилизация е избирала едни и същи свещени места. Пласт след пласт се изграждат различни религиозни култове - от най-древните времена, през тракийския период, античността и християнството. Това е феномен, който заслужава да бъде разказван“, отбеляза Йотова.

Президентът призова учените и археолозите да бъдат по-активни в популяризирането на историческото наследство на страната. “Моята молба е археолозите и учените да разказват повече за това място. Легендите тук са много, историите са много, а именно те могат да привлекат хора от целия свят“, каза Йотова.

“Аз лично смятам, че това място има особена енергия. Всички ние сме стъпили на свещена земя, която заслужава много повече хора да научат и да разказват за нея“, заяви президентът.