Погребаха Георги Кузев: Дядо Николай със силна реч за липсата на любов и смъртта

Десетки близки, познати и граждани на Кричим присъстваха на погребението на Георги Кузев, който бе убит на Младежкия хълм в Пловдив. Опелото се състоя в църквата „Св. св. Козма и Дамян" в Кричим и бе водено от Пловдивския митрополит Николай.

Пред присъстващите в храма митрополит Николай призова за размисъл върху причините, довели до този случай.

Не съм чувал за друго подобно злощастно стечение на обстоятелствата. Не съм чувал за друг подобен добър човек, който е търсил обич и заради това да бъде подведен от хора, които са го измамили, гаврили са се с него и накрая са го убили по особено грозен начин, каза митрополит Николай и допълни, че във всичко това има нещо нечовешко - нещо отвъд нашите човешки мерки и представи.

Той призова да се замислим за причините на крещящата липса на любов в нашето общество, за липсата на емпатия и за драматичното обругаване на душите. За пълната загуба на вяра и оттам за загубата на каквото и да е уважение към човешката личност. По думите му всичко това е довело до там да бъде постегнато на човек, чийто живот е отрицание на всичко това. „Всичко е обърнато наопаки", подчерта митрополит Николай.

Той се обърна и към Георги в края на своето слово:

"Искам да кажа нещо на Георги. Георги, вярвам, че най-късно утре ще се изправиш пред Богородица. Не знам защо не ти е било дадено да откриеш любовта в този живот, но утре ще имаш най-великата любов. Богородица ще ти я даде в размери, които са отвъд човешкия разум, ще ти даде любовта, която ти е била отказана. Няма нищо случайно в това, че те изпращаме днес, а утре е деня на нейното Успение. Не смея да го изразя, но не знам дали тя сама не те е повикала при себе си. Когато застанеш пред нея, помоли я да се погрижи за родителите на твоите насилници. Това, което те ще изтърпят на земята е нищо в сравнение с това, което ще изтърпят родителите им. Допуснали сме злото сред нас да се разпръсне дотолкова, че да се разпространи сред деца. На теб Георги е определен вечен покой и любов. На насилниците и родителите им - страдание. А на нас - да се молим, размисляме и каем. Честит рожден ден, Георги".

Разходите по погребението на Георги Кузев бяха поети от Община Кричим. Кметът на града Атанас Калчев изрази надежда за намиране на справедливост след случая. Както близките, така и гражданите на Кричим очакват възмездие може би от Бог и справедливост от институциите. По думите му някой път справедливостта на кореспондира със законите, но хората очакват и се надяват на такава. Смятаме да изпратим по един достоен начин този наш съгражданин в последния му земен път, каза Атанас Калчев и допълни, че си обяснява случилото се като „тотален разпад на ценностните системи в обществото ни като цяло“.

Той призна още, че сред гражданите на Кричим има притеснения случаят да не се омаловажи и да не се постигне очакваното от тях наказание като решение на съда.

Общо 10 младежи на възраст между 14 и 17 години бяха задържани по случая с убийството на Георги Кузев. Обвинения са повдигнати на петима от тях - три момчета и две момичета. Младежите са обвинени за умишлено убийство, извършено в съучастие, по особено мъчителен начин за жертвата, по хулигански и сексуални подбуди.