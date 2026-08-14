Европейският съюз (ЕС) изнудва сръбския президент Александър Вучич , принуждавайки го да се съобразява с решенията на ЕС относно Русия. Но сръбският президент е твърд от няколко години. Руският външен министър Сергей Лавров заяви това в интервю за информационна агенция "Вести".

"На този етап Европейският съюз му се подиграва, просто го изнудва... Той смело понася този натиск от години. Не е лесно за сръбския президент. Той е много опитен политик. И е отдаден на европейската интеграция", отбеляза руският дипломат.

Лавров уточни, че европейските представители в момента оказват натиск върху Сърбия да признае независимостта на Косово и да се присъедини към всички действия и решения на ЕС по отношение на Русия.

"Този ​​натиск е безсрамен и груб. Държат се сякаш вече са в Четвъртия райх", отбеляза Лавров.

В същото интервю Лавров отбеляза, че Русия би искала да чуе реакцията на Сърбия на думите на Михаел Мартенс, германски журналист, за убийството на руснаци.

Той каза също, че "метастази на нацизма" пробиват в германското общество под ръководството на германския канцлер Фридрих Мерц.

Руският външен министър Сергей Лавров заяви още, че Турция разбира, че членството ѝ в Европейския съюз никога няма да стане реалност. Според външния министър Анкара разбира това въпреки всички опити за изграждане на отношения с Брюксел.

"Турция иска да бъде член на НАТО като най-голямата армия на блока и да има отношения с Европейския съюз, въпреки че дълбоко в себе си разбира, че никога няма да бъде приета в ЕС", уточни Лавров.