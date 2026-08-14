Една от трите в ЕС: ДДС за храна и лекарства у нас е колкото за колите

Нов ценови ориентир за храните: държавата изчислява "справедлива стойност".

"Няма "справедлива" стойност. Терминът е прибавен от хората и техните чувства. Има цена, която пазарът приема и такава, която не приема. Пазарът не е методика, а опит за свързване на сделки. Думата "справедлива" е политически натоварена. Допуска се сравнение със страна и нейните база данни, като Франция, която няма нищо общо с нас. Проблемът ни не е с високата и ниската цена, а разпределението на стойността между производител, търговец на дребно и преработвател", заяви преподавателят в катедра "Регионална и политическа география" в Софийския университет проф. Косьо Стойчев в "България сутрин".

Терминологията не е важна, важно е усещането на хората, смята председателят на млекопроизводителите Владислав Михайлов.

"За нас тази методика е стъпка в правилната посока чисто човешки. Такъв инструментариум да внесе някакво, дори психологическо, спокойствие в страната, е необходим. Важно е методиката да бъде направена така, че да работи безпристрастно. Преработвателите имаме силно усещане, че сме ощетени. Нашата индустрия не е конкурентоспособна и автоматизирана", допълни Михайлов за Bulgaria ON AIR.

Според проф. Стойчев България в момента несправедливо плаща за млякото, за преработката, но справедливо печели добре при търговията.

"При критична ситуация можем да се окажем в дефицит на храни от всякакъв вид. Трябва да се следи не продуктът, а къде се трупат паричните потоци от бизнеса. Не е важна цената на млякото, а какъв процент от дохода на българина е това", коментира гостът.

По думите на Михайлов имаме почви и води, а 70% от плодовете и зеленчуците, както и 43% от млечните продукти не са български.

"Има осезаемо натрупано мнение, че млечните ни продукти са едва ли не най-скъпите в ЕС. България е една от трите държави в ЕС, на които ДДС за храна и лекарства е колкото за автомобил. Надявам се септември месец да паднат цените. "Кошница с грижа" е пълен фарс - реалният резултат е, че се продават по 2-3 продукта в хранителна верига. Пазарът не търпи грешки и е безпристрастен", категоричен е той.