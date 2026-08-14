Доц. Даниел Бенатов: Путин не може да си позволи мир

Ново предложение към Русия, отправено от страна на Украйна - двете страни да прекратят атаките срещу цивилни цели в Черно море. Инициативата идва на фона на засиленото напрежение в Черно море през последните седмици.

Според кореспондентът на Bulgaria ON AIR в Киев доц. Даниел Бенатов ситуацията в момента е по-тежка. Въпреки това оптимизмът не е свършил. "Вярвам, че войната ще свърши, но кога - никой не знае", споделя журналистът.

Доц. Бенатов предупреди, че атаките продължават, а в Украйна няма толкова противоракетни средства, както е било преди.

"САЩ също имат дефицит на въпросните въоръжения заради войната в Близкия изток. Затова ситуацията е по-тежка. Преди този дефицит нашите войници прихващаха повече ракети. Доста добре се справяме с дроновете, само че руснаците сега използват повече реактивни дронове Shahed. Те са по-трудни за прехващане", обясни доц. Бенатов в предаването “България сутрин".

Бенатов припомни, че Украйна в била лидер в ракетните технологии, но направи уточнение, че електрониката не е възможно да се произвежда самостоятелно.

"В САЩ се страхуват, че Украйна може да произвежда въпросното оръжие с по-евтина цена. Предполагам, че това е първото притеснение. Всички виждат, че външната политика на САЩ е много хаотична. Днес Тръмп говори едно, след пет минути - друго", коментира доц. Бенатов.

Путин не може да си позволи мир

Според кореспондентът ситуацията на бойното поле е “нормална”, а украинската армия държи контролът.

“Руснаците не искат преговори. Зеленски, преди да започне периода от 40 дни с масирани атаки на руските петролни установки, предложи нови рамки на преговори. Ако Русия спре войната, това ще бъде фалиране на режима на Путин. Спирането на войната в Русия ще бъде оценено там като загуба”, обясни доц. Бенатов и отбеляза, че Украйна се нуждае от оръжия и информационна помощ.

Журналистът подчерта, че Русия влага големи средства и в пропаганда.

"Повечето от украинските бежанци работят, а не разчитат на помощи. В Украйна към България няма никакъв негативизъм. България продължава да продава оръжия на Украйна. Войната върви по абсолютно нови правила, а може би и без правила", заяви журналистът.

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