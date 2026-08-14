Измама за $1,2 милиона? Инвеститори съдят Селена Гомес

Няколко инвеститори в Wondermind - стартъп за психично здраве, свързан със Селена Гомес - заведоха дело срещу попзвездата в четвъртък с твърдението, че са били подведени както за успеха на компанията, така и за реалната ѝ ангажираност с нея, пише CNN.

Wondermind стартира през 2021 г., като според иска Гомес е посочена като съосновател, главен директор по въздействието и ръководител на маркетинга. Медийната платформа е създадена с идеята да предлага на потребителите "лесни и изпълними начини всеки ден да поставят психическата си форма на първо място", се посочва на сайта ѝ, който насочва посетителите към абонамент за бюлетин.

Петима инвеститори твърдят в иска, че през 2022 г. са вложили общо 1,2 млн. долара с очакването Гомес да използва популярността си и огромната си аудитория в социалните мрежи, за да помогне за развитието на компанията.

Вместо това, според тях, "в продължение на три години, докато компанията тихомълком се разпадаше около тях, нито един от основателите, ръководителите или директорите не каза и дума на инвеститорите, чиито пари финансираха този срив".

Искът е насочен и срещу майката на Селена Гомес

Инвеститорите са завели дело и срещу майката на Гомес - Манди Тийфи, която е съизпълнителен директор на Wondermind, както и срещу бившата им бизнес партньорка Даниела Пиърсън.

Срещу тях са отправени обвинения за измама с ценни книжа, измама по общото право, нарушение на договор и други претенции. Ищците искат да възстановят вложените средства, както и да получат обезщетения и покриване на адвокатските разноски.

През 2022 г. компанията е заявявала оценка от 95 млн. долара. Според съдебния иск по това време инвеститорите са били оставени с впечатлението, че предстоят корпоративни партньорства с компании като JPMorgan, както и "рекламни сделки, корици със знаменитости и революционно приложение".

"Партньорствата не съществуваха. Инициативите така и не се реализираха. Приложението никога не беше създадено", твърдят инвеститорите.

Проблемите излизат наяве след публикация на The Cut

Инвеститорите разбрали за проблемите в компанията от мащабна публикация на The Cut от миналата година, в която се съобщава за сериозни вътрешни конфликти, борби за влияние и напрежение в отношенията между хората в Wondermind.

Материалът на The Cut е една от основите на съдебния иск. Позовавайки се на публикацията, ищците твърдят, че Гомес не е изпълнила договорните си задължения заради "дългогодишните си лични проблеми с майка си".

Според иска Селена Гомес, Манди Тийфи и Даниела Пиърсън заедно са притежавали почти 90% от акциите на компанията.

Тийфи е заявила пред инвеститорите, че Пиърсън предполагаемо е използвала техни средства, за да плаща наема си в Ню Йорк, който възлизал на около 60 000 долара месечно, се твърди още в документа. Пиърсън напуска Wondermind през 2023 година.

В изявление в четвъртък Пиърсън заяви, че "отрича отправените срещу нея обвинения и приветства възможността да представи конкретна документация и финансови отчети, които установяват фактите". Тя допълни, че никога не е използвала средства на инвеститори за лични разходи.

Селена Гомес, Манди Тийфи и Wondermind не са отговорили веднага на запитванията за коментар.