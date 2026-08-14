Министър Стоянов: Нямаме отговор от Украйна за дрона

Министърът на отбраната Димитър Стоянов даде нова информация относно дрона, който наруши българското въздушно пространство на 8 август и се разби край Кардам.

“Искам да ви споделя оценка от Северноатлантическия съвет, който се проведе в сряда - отговорът, който получихме от тях е, че българското правителство е действало изключително точно и коректно. Това е оценка, която получаваме от нашите партньори в НАТО”, каза министърът.

Стоянов добави, че отговор от страна на Украйна относно инцидента все още няма. “Отговор все още не сме получили, но се надявам възможно най-бързо да получим, защото това ще ни даде обективни данни”.

Министърът добави, че отговорът, който беше получен от украинска страна, от техния говорител, беше, че целенасочено не са изпращани дронове към България. “Никой от България не е твърдял обратното. Възможно е дронът да не е целенасочено към нас, възможно е да е имало въздействие на GPS системата и отказ от системата", обясни Стоянов.

Министърът на отбраната добави, че все още очаква експертиза, но случаят е под юрисдикцията на Военната прокуратура.

Стоянов каза още, че Министерството на отбраната продължава работа по набавяне на нужните елементи, от които да се извлече информация за координатите, през които е преминал дрона.

Сигнали за дронове

Министърът коментира и трите сигнала за дронове, на които са реагирали Военноморските сили.

"Единият дрон открит на Приморско е тип разузнавателен без носене на военна част. Той е приводнен в Черно море и течението го довлякло към нашите териоториални води. Според мен е руско производство и е използван от Руските въоръжени сили. Вторият дрон също е разузнавателен, без носене на бойно вещество. Третата ситуация беше двигател от ракета, унищожен от ВМС", обясни Стоянов.

“Спокойствие за националната сигурност никой не може да има на 100%, но продължавам да твърдя, че пряка заплаха за нас няма. Очаквам в събота да пристигнат две антидрон системи. Ще бъде необходимо технологично време, за да бъде обучен състава. В процес сме на придобиване на още две. МО прави всичко възможно да придобие такива системи, допълни още Димитър Стоянов и каза, е става върпос за бълграски и американски системи.