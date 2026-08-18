ВСС не възстанови Теодора Георгиева, ще иска информация от Европейската прокуратура

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет отложи възстановяването на Теодора Георгиева като съдия в Административен съд София-град.

Преди да вземат решение по въпроса, кадровиците решиха да изискат от Европейската прокуратура преписката във връзка с протеклото там дисциплинарно производство срещу нея и наложеното ѝ наказание.

Данните ще послужат за преценка за наличието на етични и нравствени качества на Георгиева.

Предложението да се изискат документи направи Вероника Имова и то бе подкрепено от Боян Магдалинчев, при гласуването всички присъстващи членове на колегията гласуваха в подкрепа.

Имова отбеляза, че нормата на закона е императивна относно възстановяването на длъжност, но според нея това не пречи да се изследва въпросът за нравствените и морални качества, които трябва да притежава магистратът.

"На всички е добре известно, че в Европейската прокуратура бе проведено дисциплинарно производство и Георгиева беше наказана с дисциплинарно наказание", каза Имова и добави, че тя е била отстранена повече от година. Според нея преписката от Европейската прокуратура трябва да се изиска, за да е наясно колегията с моралния облик и почтеността на този съдия, кандидат за възстановяване на съдийска длъжност. Имова допълни, че трябва да се знае правното основание и фактическите обстоятелства, довели до налагането на дисциплинарно наказание. Също така припомни, че е имало отрицателни оценки за работата на Георгиева като европейски прокурор.

Боян Магдалинчев подкрепи колегата си и каза, че са били поставени в обществото и професионалната гилдия множество въпроси относно дисциплинарното производство срещу Георгиева. "Мисля, че действително трябва да се замислим малко преди да вземем решение за възстановяването дали са налице изсикванията за висок морал и етичност", отбеляза той. Според него законовата норма за възстановяване е императивна, но това не означава, че не трябва да са налице изискванията за висок професионализъм и морал на магистрата.

Накрая колегията гласува преписката отсноно възстановяването на Теодора Георгиева да се върне на Комисията по атестиране и конкурсите, която да изиска от Европейската прокуратура документите относно Георгиева, а след това да изпрати всички материали в Комисията по професионална етика за произнасяне във връзка с евентуално нарушение на норми от Кодекса за етично поведение на българските съдии и наличието на необходимите морални качества във връзка с възстановяването ѝ на длъжността "съдия".

Георгиева подаде молба за възстановяване в Административен съд София-град, където работеше преди да бъде избрана за български европрокурор, на основание чл. 195, ал. 4 от Закона за съдебната власт (ЗСВ), според който при преустановяване на длъжността като европейски прокурор, лицето подава молба до съответната колегия в 14-дневен срок от датата на освобождаването и се възстановява на заеманата преди избора длъжност на съдия, прокурор или следовател в органите на съдебната власт.

Коя е Теодора Георгиева?

Мандатът на Теодора Георгиева като български европейски прокурор изтече на 28 юли 2026 г. Тя е първата, заемала тази длъжност, като встъпи през юли 2020 г.

В началото на 2025 г. името на Теодора Георгиева беше замесено в информации, свързани с два видеозаписа, за които се твърди, че са направени в офиса на Петьо Петров, известен като Пепи Еврото, в ресторанта "Осемте джуджета“.

В публикуваните клипове се вижда мъж, приличащ на Петьо Еврото, който разговаря с жена, а в придружаващо писмо пише, че това е Теодора Георгиева, която посещавала редовно ресторанта "Осемте джуджета“, където искала съдействие да бъде назначена за европрокурор и поела ангажимент да изпълнява поставените ѝ задачи, както и да осъществява контрол в българския офис на Европейската прокуратура. Твърди се и че всеки месец Петров е давал по 10 000 лева на Теодора Георгиева. Във втория клип същите събеседници обсъждат как може другите две кандидатки за европейски прокурор - Светлана Шопова-Колева и Десислава Пиронева, да се откажат.

Софийската градска прокуратура започна проверка по двата клипа.

Европейската прокуратура на свой ред образува административно производство и в края на март 2025 г. отстрани временно от длъжност Теодора Георгиева. Тогава от ЕП обясниха, че мярката се налага заради извършени от нея "евентуални нарушения в рамките на текущо разследване“. Временното отстраняване продължи до края на мандата ѝ.

Самата Георгиева обясни по онова време, че проверката срещу нея е свързана с делото за газохранилището в Чирен, по което си направила отвод, защото се чувства застрашена заради заплахи, получени по повод на повдигане на обвинения по това разследване на бивш министър на енергетиката и настоящ шеф на "Булгартрансгаз“.

В интервю за "Нова телевизия" отпреди няколко месеца Георгиева призна за 2-3 срещи с Петьо Петров, които обясни, че били "от любопитство“, но отрече да е получавала пари.

Тя на свой ред подаде сигнал до министъра на правосъдието, че и.ф. главният прокурор Борислав Сарафов е извършил длъжностно престъпление, разпространявайки пред официални делегати от Европейската прокуратура невярната според нея информация, че българската прокуратура разполага с доказателства за получавани от нея подкупи (виж тук). От своя страна прокуратурата разпространи своя позиция, в която обясни, че тогава Кьовеши е поискала и получила информация за разследването срещу Георгиева, в която имало извадки от показанията на трима свидетели, които разказват, че всеки месец Еврото ѝ давал по 10 000 лева.

След получаването на сигнала, министърът на правосъдието поиска Прокурорската колегия да образува дисциплинарно производство срещу Сарафов и да го освободи. ПК на ВСС отказа, министърът обжалва и в момента делото е висящо във Върховния административен съд.

Междувременно в Европейската прокуратура продължаваше да се разглежда дисциплинарното производство срещу Георгиева, като от там твърдяха, че нарушенията ѝ са сериозни и може да се стигне до нейното уволнение.

Десетина дни преди да изтече мандатът на българския европейски прокурор, ЕП приключи дисциплинарното производство срещу Георгиева като я наказа само с порицание. Лекото наказание беше обяснено именно с приключването на нейния мандат.