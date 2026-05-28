Найденов: На 4 юни ще се срещам с Лаура Кьовеши заради Теодора Георгиева

"Имаме уговорена среща с европейския главен прокурор Лаура Кьовеши за 4 юни в нейния офис", съобщи министърът на правосъдието Николай Найденов на брифинг пред журналисти.

"Искам да обсъдя цялостния процес, свързан с българските делегирани европрокурори, както и информацията, която тя изнесе пред медиите", обясни той.

Министърът на правосъдието Николай Найденов каза миналана седмица в кулоарите на парламента, че е поискал среща с европейския главен прокурор Лаура Кьовеши, за да получи допълнителна информация относно твърденията за Теодора Георгиева, процедурата по излъчването ѝ за български делегиран прокурор и обстоятелствата около заеманата от нея длъжност.

На 25 септември миналата година главният прокурор на Европейския съюз (ЕС) информира Европейския парламент, Съвета на ЕС и Европейската комисия, че колегията на Службата на Европейската прокуратура (EPPO) е взела решение да започне дисциплинарно производство срещу европейския прокурор от България Теодора Георгиева, вследствие на което тя бе временно отстранена.

Не бих поздравил Борислав Сарафов за оставката, тъй като очакванията бяха други. Той изпълни половинчато искането ни - да напусне съдебната система. Така правосъдният министър Николай Найденов коментира оттеглянето на бившия и.ф. главен прокурор като началник на Националната следствена служба преди Пленума на ВСС.

"Всъщност, господин Сарафов може да напусне по всяко време. Има и решение на Конституционния съд в тази насока. По отношение на това дали би получил 20 заплати или не, това не е въпрос, който следва да бъде зададен към мен. Не министърът на правосъдието дава тези 20 заплати, а и говорим за хипотези."

Министърът подчерта, че оставката сама по себе си не променя състоянието на прокуратурата.

"Всъщност обаче оставката е факт. Поне като директор на НСлС това действително е личен акт и аз не бих искал да го коментирам повече."

Той допълни, че не приема тезата за "изненада" от развоя на събитията и че институциите трябва да се ръководят от фактите.

"Не е работа на министъра да се изненадва приятно или неприятно. Всъщност трябва да отчетем фактите, а фактите са, че вече господин Сарафов не е на върха на съдебната система."

По думите му всички последващи действия по случая вече са в рамките на институционални и съдебни процедури.

"Оттук нататък процедурата продължава и тя как ще приключи или ще продължи зависи от органите, които са овластени да решат този въпрос. Не бих искал да вкарвам повече политика в него, тъй като оттук нататък според мен е редно да се реши в съда."

Министърът потвърди, че е подал жалба до Върховния административен съд и изрази очакване тя да бъде уважена, но подчерта ролята на съда като арбитър.

"Оттук нататък процедурата продължава, спорът ще се реши в съда. Подписал съм жалбата до ВАС с убеждението, че той ще се произнесе съобразно моите аргументи, но едно досъдебно производство има две страни. Считам, че мотивите в искането за образуване на дисциплинарно производство срещу Сарафов са достатъчно ясни изчерпателни, затова то следва да бъде образувано, за да се изясни дали са налице като факти. Искането ми е за дисциплинарно освобождаване от длъжност - изцяло от съдебната система”, коментира Найденов.

Според министъра оставянето без разглеждане на искането му би оставило неотговорени въпроси. След произнасяне на решението на ВАС, Найденов ще прецени дали има правен интерес от ново обжалване.

"Правосъдният министър няма правомощия относно избора на и.д. началник на Следствието, но се надявам да има промяна", допълни Найденов.

