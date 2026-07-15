Българският европрокурор Теодора Георгиева получи наказание "порицание"

Европейската прокуратура наказа с "порицание" българския прокурор Теодора Георгиева.

С решението се слага край на дисциплинарното производство срещу нея, след като беше призната за виновна за три дисциплинарни нарушения, извършени в рамките на разследвания на eвропейската прокуратура.

От офиса на Лаура Кьовеши допълват, че решението е взето, след като е отчетено мението на Европейския парламент, Съвета на ЕС и Европейската комисия и е взето предвид, че мандатът на Теодора Георгиева изтича на 28 юли. Наказанието е наложено въз основа на мотивирано становище на Дисциплинарния съвет към Колегията, в който участват високопоставени настоящи и бивши служители на европейските институции.

За дисциплинарното производство срещу Теодора Георгиева се разбра, след като в медии бяха публикувани видеоклипове, за които се твърди, че са от среща между Георгиева и Пепи Еврото. Тогава българският европрокурор беше отстранен от длъжност.

По-късно Теодора Георгиева призна, че е водена на среща с Петьо Петров от нейна колежка и потвърди, че разпространените клипове са от тази среща.